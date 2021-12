Här är 2021 års bästa tv-serier

Fakta: Vi rankade tv-serier Medverkade för att skapa årslistan över 2021 års bästa filmer gjorde: Miranda Sigander. Årets favoritserie: "Mare of Easttown". Björn Berglund. Årets favoritserie: "Succession". Gunnar Rehlin. Årets favoritserie: "Den underjordiska järnvägen". Sofia Sundström. Årets favoritserie: "Succession".

En liten arbetarstad på amerikanska östkusten skakas när en ung kvinna hittas död. Det verkliga mysteriet är dock inte vem mördaren är utan hur man kan pricka in så här många polisserie-klichéer och ändå berätta en så spännande historia. Förklaringen ligger i en lysande Kate Winslet i rollen som den hårt prövade poliskommissarien Mare samt ett helt samhälle med mänskliga och sympatiska rollfigurer runt omkring henne.

Brian Cox som mediemogulen Logan Roy i "Succession". Pressbild.

2. "Succession", HBO Max

Vad är det som gör att vi dras så mycket till skildringar av hur the high and mighty sliter varandra i stycken? Vilket svaret än är så blir det i alla fall sällan så underhållande som i "Succession". I seriens tredje säsong hårdnar kampen inom den dysfunktionella familjen Roy och de haglande cynismerna blir allt mer dräpande. Samtidigt sitter familjemedlemmarna fortfarande fast vid varandra med något som nästan liknar kärlek.

Thuso Mbedu som Cora i "Den underjordiska järnvägen". Pressbild.

3. "Den underjordiska järnvägen", Amazon Prime

En lysande bok av Colson Whitehead blev till en lysande tv-serie av Barry Jenkins. Unga Cora flyr tillvaron som slav på en plantage i Georgia med hjälp av en underjordisk järnväg som byggts av slaverimotståndare. Men det är bara början på hennes vedermödor. "Den underjordiska järnvägen" är lika omskakande och brutal som vacker och poetisk. Det här är tv-serie som stor konst.

John Boyega i "Small Axe". Pressbild.

4. "Small axe", SVT Play

Steve McQueen riktar luppen mot ett stycke brittisk historia som har hamnat i skymundan och berättar om Londons västindiska gemenskap på 1960- till 80-talet. I fem fristående avsnitt skildras mästerligt kampen för grundläggande rättigheter och mot rasism, men också stunder av fest och gemenskap. Och det görs med ett lysande soundtrack och fenomenalt skådespeleri.

"It's a sin" utspelas i London under 1980-talet. Pressbild.

5. "It's a sin", HBO Max

Kan man göra en varm och mysig tv-serie om en dödlig epidemi? "It's a sin" lyckas faktiskt – även om man får räkna med att torka många tårar till denna brittiska serie av toppkvalitet, som utspelas under aids-paniken i London under 1980-talet. Att den råkade komma mitt under en global pandemi gör den knappast mindre relevant.

Alexandra Daddario vid premiären av "The white lotus". Arkivbild.

6. "The White Lotus", HBO Max

De väldigt rika fick onekligen mycket tv-stryk i år. Gänget på den lyxiga resorten i den här svarta komedin var inget undantag. Tät ensemble med stjärnor som Jennifer Coolidge och Connie Britton, krypande stämning och snygga pastellfärger gör det här till en av årets roligaste och obehagligaste serier samtidigt.

"Squid game" var inte bara ett meme – det var en spännande serie också. Pressbild.

7. "Squid game", Netflix

Den otursförföljde Seong Gi-Hun och 455 andra stackare ställs mot varandra i olika skolgårdslekar med dödlig utgång för att roa rika knösar. Den sydkoreanska Netflix-dystopin blev årets meme, masshysteri och Halloween-kostym på samma gång, men serien är också en spännande och samhällskritisk historia, som känns originell trots att man sett många liknande skildringar förut.

Lena Waithe som Denise och Naomi Ackie som Alicia i den bitterljuva tredje säsongen av Master of none". Pressbild.

8. "Master of none", Netflix

En måhända metoo-stukad Aziz Ansari har kikat på "Scener ur ett äktenskap" och skapat en bitterljuv pärla med Ingmar Bergman som inre kraftdjur. I den tredje säsongen tar Ansari ett steg tillbaka och fokuserar i stället på rollfiguren Denise och frun Alicia. Seriens tidigare ungdomliga livsglädje lämnar plats åt medelålderns begynnande bitterhet och känslan av att något viktigt har gått förlorat.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr och John Lennon tillbringar några timmar i studion. Pressbild.

9. "The Beatles: Get back", Disney+

I I början av 1969 släntrar de fyra medlemmarna i The Beatles in i studion för att jamma, repa, smågräla och dra dåliga ordvitsar. Där har ni handlingen i stora drag. Peter Jacksons mastodontdokumentär om The Beatles är egentligen ett helt sjukt projekt, men bedriften att visa bandet som de verkligen var gör det här till ett populärkulturellt monument. Ett åtta timmar långt och fantastiskt sådant.

Steve Martin och Martin Short bildar årets charmigaste deckartrio tillsammans med Selena Gomez. Arkivbild.

10. "Only murders in the building", Disney+

En ung kille dör under mystiska omständigheter i sin lägenhet i ett flådigt hyreshus på Manhattan. Några nyfikna knasbollar till grannar har förlorat sig i true crime-poddar och tillsammans börjar de nysta i fallet. Årets charmigaste deckartrio är utan tvekan Steve Martin, Selena Gomez och Martin Short. Rolig who dunnit-story, som är perfekt lättsmält och ändå hela tiden lite smartare än vad man tror.