Betty White död – 99 år gammal

Mest känd är hon för sin roll som den promiskuösa matlagningsvärden Sue Ann Nivens i "The Mary Tyler Moore show" på 1970-talet och som den söta men enfaldiga Rose Nylund i "Pantertanter" på 1980-talet.

— Om en skådespelare kan få spela en sådan karaktär under sin karriär är det stort. Både de här rollerna har fått klassikerstatus, säger Robert Thompson, tv-professor vid Syracuse University, till New York Post.

Betty White var också en uppskattad gäst i olika tv-shower tack vare sin frispråkighet.

— Om Betty White fanns med på gästlistan så visste du att det skulle bli roligt. Ju äldre hon blev, desto mer tolererade tv hennes rättframma sätt. Hon blev känd för att man aldrig visste vad som skulle komma ur hennes mun, säger Robert Thompson.

2010 startade White-fans en Facebook-kampanj för Betty White skulle vara värd för "Saturday night live". Nästan en halv miljon personer gillade uppropet och vid 88 års ålder blev hon den äldsta personen som hittills stått värd för underhållningsprogrammet. Dessutom vann hon sin sjunde Emmy för framträdandet.

White gjorde också sex säsonger av komediserien "Hot in Cleveland" och var värd för humorshowen "Betty White's off their rockers" och "Betty White's smartest animals in America", där hon fick ge uttryck för sin livslånga kärlek till djur.