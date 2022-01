Flera museiinvigningar väntas i år

Bland andra invigs norska Nasjonalmuseet i Oslo den 11 juni. Byggandet är finansierat av norska staten, har kostat drygt sex miljarder svenska kronor och blir det största museet i norden, skriver sajten. Det nya museet kommer samla nationalgalleriet, museet för modern konst och museet för konsthantverk och design under ett och samma tak.

Fler än 5 000 verk, från antiken fram till i dag, kommer att visas upp i den permanenta utställningen, fördelat på över 80 rum, bland annat "Skriet" av Edvard Munch, ett självporträtt ur Vincent van Goghs serie han målade på hospitalet i Saint-Rémy-de-Provence och "Vinternatt i Rondane", målad av Harald Sohlberg och utsedd till Norges nationalmålning.

Föremål från Tutankhamuns grav

Ett annat museum som slår upp dörrarna är Grand Egyptian Museum i den egyptiska staden Giza i närheten av pyramiderna, som från början skulle ha invigts det gångna året. Invigningsdatumet är inte spikat än utan kommer ske under senare halvan av året, 20 år efter det att tidigare presidenten Hosni Mubarak tog första spadtaget.

Färdigställandet av museet har kostat mer än en miljard dollar (drygt nio miljarder kronor) och täcker en yta av närmare en halv kvadratkilometer. Omkring 100 000 egyptiska konstföremål kommer visas där, bland annat en elva meter hög och 75 ton tung granitstaty av Ramses II och det nästan 45 meter långa Solskeppet, även kallat Cheops skepp. Men det som väntas bli den stora publikmagneten är de 5 000 föremål från Tutankhamuns grav som kommer visas i sin helhet för första gången någonsin.

Svensk expansion

För svensk del utökar Fotografiska museet med visningslokaler i Berlin och Shanghai senare under året. Sedan tidigare har Fotografiska museer i Stockholm, New York och Tallinn.

Även Hongkong får ett nytt museum när Hong Kong Palace Museum invigs under sommaren och i Sidney invigs Art Gallery of New South Wales under årets senare del, liksom Orange County Museum of Art, i Kalifornien och universitetsägda Manchester Museum i Storbritannien.

Många museer återöppnar också i år, som Musée de Cluny i Paris som renoverats de senaste sju åren, Burrell Collection i Glasgow, som varit stängt i fem år, och The Albright-Knox Art Gallery i Buffalo som byggt ut sin visningsyta för närmare 1,5 miljarder kronor.