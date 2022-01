Golden Globe hålls utan tv-kameror och publik

Sedan tidigare står det klart att tv-kanalen NBC inte kommer att sända årets gala, efter det senaste årets kritik mot HFPA, som granskats av Los Angeles Times och anklagats för både både korruption, rasism, sexism och bristande mångfald.

Golden Globe-galan hålls i januari varje år och brukar innebära starten på Hollywoods galasäsong, men kritiken mot HFPA har solkat utmärkelsens rykte. Flera stora film- och tv-bolag i Hollywood har hotat med bojkott, och skådespelare som Scarlett Johansson och Tom Cruise har höjt sina röster mot HFPA.

Organisationen har presenterat en rad åtgärder, men de har kritiserades för att inte vara tillräckliga.

Bland årets nomineringar är det två icke-amerikanska filmskapare som har flest vinstchanser: nyzeeländskan Jane Campion och britten Kenneth Branagh.

Campions laddade westerndrama "The power of the dog" och Branaghs tidsresa till barndomens gator i "Belfast" får sju nomineringar var, bland annat för bästa film, bästa regi, bästa manus och bästa manliga skådespelare (Benedict Cumberbatch).

I kategorin bästa tv-serie får "Succession" även i år flest nomineringar, följt av "The morning show". Där har även det gångna årets mest omtalade tv-serie, sydkoreanska "Squid game", chans på vinst i kategorin bästa dramaserie.