Nytt "Horizon"-spel görs exklusivt till VR

Kamerorna är inbyggda i VR-hjälmen, vilket gör att det inte behövs någon extern kamera. Det finns också inbyggd utrustning för att följa ögonrörelser, uppger Sony i ett blogginlägg.

Guerilla Games och Firesprite utvecklar spelet "Horizon: Call of the mountain", som blir en VR-exklusiv titel. Det utspelar sig inte från Aloys – hjältinnan i "Horizon zero dawn" och "Horizon forbidden west" – ögon, utan följer en helt ny rollfigur.

Det är oklart när VR-systemet och spelet släpps, liksom vad priset hamnar på.