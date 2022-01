Mr Big klipps bort efter anklagelser

Skådespelaren Chris Noth klipps bort ur det kommande sista avsnittet av "Sex and the city"-fortsättningen "And just like that", skriver Variety.

Beslutet kommer efter att flera kvinnor anklagat honom för sexuella övergrepp. Noth hade en central plats i "Sex and the city" som rollfiguren Mr Big, huvudpersonen Carries stora kärleksintresse. I uppföljaren var han med i första avsnittet och han skulle även ha dykt upp i en senare drömsekvens, som nu alltså inte kommer att visas. Chris Noth blev nyligen petad från tv-serien "The equalizer" och han har blivit uppsagd av sin skådespelaragentur.