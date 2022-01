Filmpriser presenterades utan galaglans

Fakta: Golde globe-vinnarna i urval Bästa film, drama: "The power of the dog". Bästa film, musikal/komedi: "West Side story". Bästa kvinnliga skådespelare, drama: Nicole Kidman ("Being the Ricardos"). Bästa manliga skådespelare, drama: Will Smith ("King Richard"). Bästa kvinnliga skådespelare, musikal/komedi: Rachel Zegler ("West side story"). Bästa skådespelare, musikal/komedi: Andrew Garfield ("Tick, tick... boom!"). Bästa regissör: Jane Campion ("Power of the dog"). Bästa animerade fil: "Encanto". Bästa icke-engelskspråkiga film: "Drive my car".

Då organisationen Hollywood Foreign Press Association (HFPA), vars medlemmar röstar fram pristagarna, kritiserats för bland annat korruption och rasism samt en skenande spridningen av coronaviruset beslutades att galan inte skulle bli av i vanlig bemärkelse.

I stället för röda mattan, filmstjärnor och direktsänd tv hölls en middag för HFPA-medlemmar och några utvalda gäster på hotellet Beverly Hilton. De som ville följa "prisutdelningen" hänvisades till arrangörernas sociala medier.

Men det var bitvis förvirrande och svårt att klura ut exakt vilken prestation som belönades, då det inte alltid nämndes i inläggen.

"Det krävs 43 muskler för att le. Tack för träningen Andrew Garfield och grattis till Golden globe för bästa skådespelare musikal/komedi", skrev man exempelvis på Twitter utan att nämna att det var insatsen in filmen "Tick, tick... boom!" som hade belönats.

"The power of the dog" och "West side story" var några av årets storvinnare.

Jane Campions mörka westernfilm "The power of the dog" är den andra filmen regisserad av en kvinna som vunnit i kategorin "bästa drama". Filmen vann också för bästa regi och Kodi Smit-McPhee fick pris för bästa manliga biroll.

Steven Spielbergs "West side story" tog förutom bästa komedi/musikal hem priserna för bästa kvinnliga skådespelare och bästa kvinnliga biroll – Rachel Zegler och Ariana DeBose.