Kanye rappar om Pete Davidson i nya låten

"God saved me from that crash… Just so I can beat Pete Davidsons ass", rappar Kanye West i "Easy".

Pete Davidson, bland annat känd från "Saturday night live", har synts tillsammans med Kanye Wests ex Kim Kardashian sedan i höstas.

Enligt Concequence of sound tar Kanye West upp den pågående skilsmässan från Kim Kardashian på flera ställen, bland annat rappar han om det faktum att han har köpt huset mitt emot hennes.

Kim Kardashian ansökte om skilsmässa från Kanye West i februari 2021, efter sju års äktenskap. Ex-paret har fyra barn.

"Easy" är ett samarbete mellan Kanye West och The Game, producerat av Hit-Boy. Det är Wests första släpp sedan skivan "Donda" som kom i augusti 2021.