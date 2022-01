Céline Dion ställer in turnédatum av hälsoskäl

Den 53-åriga "My heart will go on"-sångaren hade tänkt inleda Nordamerikaturnén redan i november förra året, men tvingades ställa in på grund av "allvarlig och ihållande muskelkramp".

Återhämtningen har tagit längre tid än väntat.

"Jag hade verkligen hoppats vara redo nu, men jag antar att jag får visa lite mer tålamod", skriver hon.

De planerade europeiska konserterna på turnén, som inleds i slutet av maj, ska fortgå som planerat. Céline Dion kommer till Sverige den 20 augusti, då hon ska uppträda på Friends arena i Solna utanför Stockholm.