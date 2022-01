Tydlig queertrend i vårens svenska filmer

Fakta: Vårens svenska filmer "Isolation" av bland andra Olivier Guerpillon. Dokumentärantologi med olika perspektiv på hur covid har drabbat i olika europeiska länder. Premiär: 14 januari. "Aja baja Alfons Åberg" av Tomas Alfredson. Böckerna om Alfons har fått nytt filmiskt liv i tre nya paket med Jonas Karlsson som berättare. Premiär: 21 januari. "Ur spår" av Mårten Klingberg. Dramakomedi om två syskon som bestämmer sig för att åka Vasaloppet. Premiär: 28 januari. "The golden age – en film om Union Carbide productions" av Hans-Erik Therus. Dokumentär om det kultförklarade bandet. Premiär: 29 januari. "Passion" av Maja Borg. Kristendomen möter BDSM-ritualer i filmkonstnären Maja Borgs mörka och personliga film om helande. Premiär: 30 januari. "Fördom och stolthet – en queer filmhistoria" av Eva Beling. Den svenska filmhistorien ur ett queer-perspektiv. Premiär: 25 februari. "Så jävla easy going" av Christoffer Sandler. Om 18-åriga Joanna som jagar efter sin adhd-medicin och navigerar i känslor kring klasskompisen Audrey. Premiär: 25 februari. "Nelly & Nadine" av Magnus Gertten. Den osannolika kärlekshistorien mellan två kvinnor, som blev förälskade på julafton 1944 i koncentrationslägret Ravensbrück. Premiär: 11 mars. "Svart krabba" av Adam Berg. Noomi Rapace och David Dencik medverkar i denna Netflix-film som utspelas i en dystopisk framtid där evig vinter råder. Premiär: 18 mars. "Calendar girls" av Love Martinsen och Maria Loohufvud. Dokumentär om äldre kvinnor i Florida som har en danstrupp i färggranna utstyrslar. Premiär: 18 mars "The scars of Ali Boulala" av Max Eriksson. Dokumentär om skatestjärnan Ali Boulala. Premiär: 25 mars. "Excess will save us" av Morgane Dziurla-Petit. Hybriddokumentär om excentrisk landsortsfamilj i den lilla franska byn Villereau. Premiär: 25 mars. "Lill-Zlatan och morbror Raring" av Christian Lo. Filmatisering av Pija Lindenbaums barnbok med bland andra Simon J Berger. Premiär: 25 mars. "Kalles födelsedagsäventyr" av Michael Ekblad. Animerat äventyr om den lilla kaninen Kalle. Premiär: 25 mars. "Gabi – mellan åren 8 och 13" av Engeli Broberg. Dokumentär som under fem år följer Gabi, en livfull åttaåring som inte känner sig hemma i stela könsnormer. Premiär: Under våren. "Emily och den magiska resan" av Marcus Ovnell. Familjeäventyr som riktar sig mot en internationell publik. Med Tipper Seifert-Cleveland från "Game of thrones" och "Cruella". Premiär: 6 maj. "Historjá" av Thomas Jackson. Dokumentär om den samiska konstnären Britta Markatt Labba och klimatförändringar i Sapmi. Premiär: 18 mars. "Kärlek och skilsmässa" av Maud Nycander. Dokumentär som följer upp "Kärlek och fiskpinnar" – 25 år senare ska paret skiljas. Premiär: 8 april. "Magisterlekarna" av Ylva Forner. Filmatisering av Kristofer Folkhammars roman, som beskrivs som en drömsk queer-melodram. Premiär: 22 april.

Det får vara osagt om den tidigare formuleringen har bidragit till årets skörd av svenska filmer. Men det blir gott om mångfald, i form av queer-tematik och barnperspektiv i alla fall, i de 20 filmer som får premiär under våren.

Ett exempel är "Fördom & stolthet – en queer filmhistoria" av Eva Beling, som skildrar ett filmhistoriskt queer-perspektiv.

— I Sverige finns en fantastisk filmhistoria, som är queer, och det har varit ett roligt arbete att lyfta fram den, säger Eva Beling på en presentation i Filmhuset i Stockholm.

Skådespelaren Stina Ekblad (vänster) medverkar i Eva Belings dokumentär "Fördom & stolthet – en queer filmhistoria", som bland annat tar upp queera rollfigurer i Ingmar Bergmans filmer. Pressbild.

Hon har arbetat i sju år med filmen, som består av mycket arkivmaterial men också nygjorda intervjuer med skådespelare och filmskapare, som Stina Ekblad, Marie-Louise Ekman och Rikard Wolff.

Kände igen mormor

Kärlekshistorien "Nelly & Nadine" är den sista delen i Magnus Gerttens dokumentärtrilogi ("Hoppets hamn" och "Every face has a name") och utgår från arkivmaterial från april 1945, då koncentrationslägeröverlevare kom till Malmö.

Dokumentären handlar om två kvinnor som förälskar sig i varandra i koncentrationslägret Ravensbrück. Den enas barnbarn kontaktade Magnus Gertten efter en visning av "Every face has a name" i Paris, där hon kände igen sin mormor i arkivmaterialet.

— Jag fick den här historien i knäet och det är en plikt att berätta, säger Magnus Gertten på presentationen.

Magnus Gertten är aktuell med sin nya dokumentär "Nelly & Nadine", som avslutar trilogin som utgår från arkivmaterial från april 1945. Arkivbild.

Inte mindre än två av Jenny Jägerfelds ungdomsböcker har filmatiserats. "Comedy queen" av Sanna Lenken handlar om den unga Sasha som vill få sin pappa att skratta igen efter moderns död. Dramakomedin "Så jävla easy going", som inviger Göteborgs filmfestival, handlar om 18-åriga Joannas jakt på adhd-medicin och den spirande förälskelsen i skolkompisen Audrey.

"Magisterlekarna" utspelas i en gymnasieskola och bygger på en roman av Kristofer Folkhammar. Pressbild.

"Kitschig bögmelodram"

Fler queer-skildringar bjuds det på i filmatiseringen av Pija Lindenbaums barnbok "Lill-Zlatan och morbror Raring" med bland andra Simon J Berger, dokumentären "Gabi – mellan 8 och 13 år" som under fem års tid följer Gabi och hennes funderingar kring könsnormer samt "Magisterlekarna", en filmatisering av Kristofer Folkhammars roman.

— Jag hade inte trott att jag skulle göra en bögmelodram som min första film, säger regissören Ylva Forner på presentationen, och lägger till:

— Boken låtsas vara ytlig, stereotyp och kitschig och man blir ju provocerad. Men egentligen är den djupt mänsklig och det ville jag ge mig in i.

På den bredare delen av det svenska filmspektrat syns Mårten Klingbergs Vasaloppskomedi "Ur spår" med Fredrik Hallgren och Katia Winter samt Netflix-filmen "Svart krabba", en postapokalyptisk actionthriller med Noomi Rapace och David Dencik.