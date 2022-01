Letterman tillbaka i sin legendariska show

Här är alla som lett "Late night"-showen Late night with David Letterman 1982–1993 Late night with Conan O'Brien 1993–2009 Late night with Jimmy Fallon 2009–2014 Late night with Seth Meyers 2014– Källa: Imdb

På Twitter avslöjar han nyheten och säger att "det kommer att bli en show som skulle göra Seth Meyers i collegeåldern väldigt glad. Och även nutida Seth Meyers".

"Late night with David Letterman" sändes alla vardagar klockan 00.30 lokal tid, direkt efter "The tonight show". 1992 hade Letterman förhoppningar om att få efterträda den legendariske Johnny Carson som värd för "The tonight show" – ett program som Carson lett under trettio år.

Den enda konkurrenten till jobbet var Jay Leno, som under ett par år fungerat som Carsons inhoppare. Letterman var dock Carsons favorit till jobbet. Efter månader av spekulationer meddelade NBC att man gett jobbet till Jay Leno.

Letterman valde 1993 att lämna NBC och gå över till CBS, där han fram till 2015 ledde "The late show with David Letterman" – på samma sändningstid tid som NBC:s "Tonight Show".