Sju heta filmtips på Göteborgs filmfestival

Fakta: Sju tips på den digitala filmfestivalen Med ett onlinepass kan man se 50 av festivalens 200 filmer – både nordiska premiärer och hyllade internationella filmer. Filmerna i festivalens digitala salong är tillgängliga i 24 timmar från sin premiär. "Drive my car" av Ryûsuke Hamaguchi. Hyllad Golden Globe-vinnare som är en filmatisering av Haruki Murakamis novell. "Magisterlekarna" av Ylva Forner. Pulserande erotik på internatskola där det är straight att vara queer, i filmatisering av Kristofer Folkhammars succéroman. "Så jävla easy going" av Christoffer Sandler. Årets invigningsfilm, baserad på en roman av Jenny Jägerfeld. "Pakten" av Bille August. Om författaren Karen Blixen och hennes pakt med en ung poet. "Den stora friheten" av Sebastian Meise. Hyllat fängelsedrama som skildrar tysk efterkrigsqueerhistoria i tre tidsperioder. "De oskyldiga" av Eskil Vogt. Norskt thriller om rivaliserande lekkamrater med paranormala förmågor. "Ma nuit" ("My night") i regi av Antoinette Boulat. Parisisk sorgeskildring med en air av såväl Agnès Varda som Richard Linklater.

Invigningen följs på närmare 70 biografer runt om i landet, från Luleå i norr till Ystad i söder. Men det går också bra att ta del av festivalen hemma i soffan med ett festivalpass som ger tillgång till ett 50-tal filmer som går att strömma i 24 timmar.

Festivalen lyder förstås under aktuella publikrestriktioner, det blir inga fester eller mingel i år och programmet är något bantat. Men det är fortfarande en blandning av nya nordiska och hyllade internationella filmer som gäller och för 34:e gången delar filmfestivalen ut pris till bästa nordiska film. Totalt åtta filmer tävlar om prissumman på 400 000 kronor.

Den italienske regissören Luca Guadagnino ("Call me by your name") tilldelas hederspriset Honorary Dragon Award och kommer till Göteborg. Svenska Rebecca Ferguson tilldelas Nordic Honorary Dragon Award och medverkar digitalt.

Festivalen avslutas med "Dag för dag" av Felix Herngren, där Sven Wollter gör sin sista roll.

Göteborgs filmfestival pågår 28 januari–6 februari.