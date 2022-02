Laleh släpper nytt och startar bolag

Låten har ett stärkande budskap, förklarar hon.

"Även solen har sina fläckar brukar man säga, ibland kan de fläckarna bli till något bra. Vi är alla både fina och fula, att ta det mörkaste i en och vända det till något positivt, solen den har fläckar som en leopard", säger Laleh i ett pressmeddelande.

Singeln ger hon ut via sin nystartade etikett Palang, som betyder just leopard på persiska. Meningen är att Palang, som ligger under skivbolagsjätten Universal, ska börja ge ut egna artister efter sommaren. Bolaget ska även fungera som ett slags nav för musikproducenter och låtskrivare.