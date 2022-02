Josef Fares spel "It takes two" blir film

Den tidigare filmregissören, känd för bland annat genombrottsfilmen "Jalla, jalla" och "Kopps", har tagit klivet över till spelbranschen och grundat företaget Hazelight Studios.

"It takes two" handlar om ett par som förvandlas till dockor och ska försöka lappa ihop sitt förhållande med hjälp av en psykolog.

Bolaget Dj2 Entertainment ska utveckla spelets premiss till en film och manusförfattarna till "Sonic the hedgehog", Pat Casey och Josh Miller, är knutna till projektet.

— Det var så roligt att skapa världen och berättelsen i "It takes two". Det är en stark intrig med många galna spelfigurer och har stor potential att bli en bra film eller tv-serie, säger Josef Fares i ett uttalande till Variety.

