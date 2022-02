Will Smith. Arkivbild. Foto: TT

Will Smith reser från Sydpolen till Nordpolen i en ny tv-serie i samarbete med National Geographic. "Pole to pole" kommer att sändas på Disney+, och i serien besöker Smith en rad geografiska områden och dess samhällen. Resan filmas under 100 dagar, men något premiärdatum är ännu inte spikat.