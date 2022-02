Liamoo: "Det känns bra i hjärtat"

Fakta: Liamoo Född 1997 i Lidköping. Heter egentligen Per Liam Pablito Cacatian Thomassen men har tagit sig artistnamnet Liamoo. Slog igenom i "Idol" 2016 som han vann.Tävlar nu i Melodifestivalen för tredje gången med låten "Bluffin". Just nu är han aktuell även med den svenska OS-låten "Guld, svett och tårar" som han sjunger tillsammans med Klara Hammarström. Därmed inte sagt att de svenska OS-framgångarna automatiskt spiller över på låten. — Att släppa en låt är lite om att dra en lott, man vet inte vad som händer, det är folket som styr, säger Liamoo.

Senast Liam Pablito Cacatian Thomassen uppträdde på Avicii Arena (Globen) var i "Idol"-finalen 2016 – som han vann. Tävlingen blev hans genombrott som artist och som Liamoo.

— Det var ett av de största ögonblicken i mitt liv, nu är vi här för att skapa nya.

En stor del av hans goda självförtroende inför årets Melodifestival förklaras av låten "Bluffin" som han beskriver som "väldigt mycket jag". Låten skrevs under ett så kallat låtskrivarcamp där han medverkade, men det är inte han själv som har skrivit den.

— Jag satt i studion bredvid, säger han och berättar om hur han fastnade för låten så fort han fick höra den.

— Jag kände "det här är magiskt". Dagen efter fick jag höra att jag skulle spela in den. Det var verkligen "the moment of the moment".

Gymhögtalare

"Bluffin" kan beskrivas som en modern danslåt av det slag som spelas lika gärna på gym som på Melodifestivalen. Men textmässigt är den mörkare. Liamoo iklär sig rollen av en nattlig antihjälte som blivit på tok för kallhamrad för kärlek. En roll som kan tyckas stå i stark kontrast till den sympatiske person som han framstått som både i "Idol" och i Melodifestivalsammanhang.

— För mig handlar det inte om någon "bad boy"-persona. Den handlar om människor som inte riktigt vågar prata, som bara gräver ner allt och sedan bygger en fasad kring sig själva, det är det som menas med "bluffin". Man bluffar och gömmer sig bakom ett fejs eftersom man inte vågar prata om hur man verkligen mår.

TT: Handlar det om blygsel?

— Jag skulle mer säga psykisk ohälsa. Det som kan vara lösningen för väldigt många är ju att tala om hur man mår, men i stället gräver man ner det mycket djupare och gömmer sig bakom en fasad. Det är det som texten handlar om.

"Tyngre och tyngre"

Utan att vilja gå in på detaljer säger Liamoo att han kan relatera till det han sjunger om ("jag vet hur det är att må bajs"). För egen del kunde han dock till slut sätta ord på det.

— Jag brukar säga att det är som en ryggsäck. Varenda tråkighet är som en tegelsten i ryggsäcken som bara blir tyngre och tyngre, till slut måste man bara släppa taget om den väskan.

Även om det var som rappare han började – och någonstans alltid förblir – fokuserar han numera mycket mer på sång. Både i Melodifestivalen 2018 och 2019 gick Liamoo direkt till final, senast slutade han på tredje plats. Nu ser han fram emot nästa tävling.

— Det har varit två tråkiga år för hela världen, det är lite som att komma tillbaka till gymmet efter 100 år. Det känns bara så bra, det känns bra i hjärtat. Det känns så rätt.