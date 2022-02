Snoop Dogg köper Death Row Records

Snoop Dogg sade att det var "ett extremt betydelsefullt ögonblick" för honom och att han såg fram emot att starta nästa kapitel i skivbolagets historia.

Death Row grundades 1992 av Dr Dre, Suge Knight, the DOC och Dick Griffey. Snoop Dogg lämnade skivbolaget 1998 efter bråk om hans kontrakt. Skivbolagets resa kantades av kontroverser och under sent 90-tal gick det allt sämre. 2006 gick det i konkurs men har köpts upp i flera omgångar av olika företag.

Artisten var tänkt att uppträda på amerikanska Superbowl på söndagen men uppträdandet riskerar att stoppas efter det att stjärnan stämts för sexuella övergrepp av en av sina tidigare dansare.