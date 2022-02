The Hives spelar på Törebodafestivalen

The Hives, här med bandmedlemmarna Pelle Almqvist och Nicholaus Arson. Arkivbild. Foto: TT

Rockgruppen The Hives ska avsluta årets Törebodafestival, som pågår mellan 7 och 9 juli i år. Sommarens upplaga blir den åttonde och sista – festivalgeneralen Per Ottosson har meddelat att festivalen efter 20 år läggs ner. The Hives blir sist ut.