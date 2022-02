SVT: Appstrulet påverkade inte resultatet

Röstningen via appar kraschade i direktsändning under Melodifestivalens första tävling förra veckan. SVT har gjort allt för att säkerställa att det inte ska hända igen, ändå gick något snett även under deltävling nummer två.

— Vi har skrivit in ett felmeddelande på franska som en liten flört med Eurovision Song Contest vilket dök upp för vissa användare. Det har inget med Frankrike att göra. Meddelandet har antagligen triggats av att vissa operatörer tror att man befinner sig i utlandet. Men i och med att felet inte ligger hos oss så kan vi inte riktigt lokalisera det just nu, säger Anette Brattström.

SVT påpekar att många ändå kunde rösta i appen och att man ser resultatet i tävlingen som opåverkat av tekniska missöden.

— Vi fick in såpass många röster och lika mycket engagemang som en vanlig deltävling. Därför är vi säkra på att resultatet ändå är tillförlitligt.

TT: Hur ska man säkerställa att det inte händer igen i nästa deltävling?

— Vi felsöker just nu och sedan får vi ta kontakt med operatörerna när vi hittar felet.