Tom Holland: Allt kan försvinna över en natt

Ålder: 25 år.

Familj: Föräldrarna Dominic och Nicola, tre syskon.

Bor: I England.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller: Bland annat i "Wolf Hall", "Captain America: Civil war", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity war", "Avengers: Endgame", "Spider-Man: Far from home", "The devil all the time", "Spider-Man: No way home!.

Aktuell: I "Uncharted" som har svensk biopremiär den 16 februari.