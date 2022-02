Willie Nelson släpper nytt – på 89-årsdagen

Kommande skivan "A beautiful time" innehåller både nyskrivna låtar samt covers på Leonard Cohens "Tower of songs" och The Beatles "With a little help from my friends".

I fredags släppte Nelson också en första singel från albumet – "I'll love you till the day I die".

Willie Nelson fortsätter hålla en hög produktionstakt trots sin respektabla ålder, och gav ut två album i fjol. Under våren planerar han också flera konserter i USA.