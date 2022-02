Liam Gallagher vill återförena Oasis

— Jag skulle älska att återförena Oasis. Om det händer, så händer det. Vi skulle aldrig ha delat på oss, men vi gjorde det och så är det med det, säger han till tidningen.

Manchesterbandet Oasis bildades 1991, har sålt 70 miljoner album och är mest känt för sina två första album "Definitely maybe" och "(What's the story) Morning glory?". Bröderna Gallager var tidigare rockbandets frontfigurer men har legat i fejd med varandra sedan bandets splittring 2009.