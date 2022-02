Komediserien 'How I met your father' med Hilary Duff i huvudrollen får en andra säsong. Pressbild. Foto: TT

Berättelsen om hur Sophie träffade sitt livs kärlek får en fortsättning. Bara en knapp månad efter att komediserien haft premiär meddelar amerikanska tv-tjänsten Hulu att "How I met your father" får en andra säsong, skriver The Hollywood Reporter.