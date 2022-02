Tredje "Sonic"-film på gång

Sonic the hedgehog blir film igen. Pressbild. Foto: TT

Sonic the hedgehog blir film för tredje gången. Redan innan "Sonic the hedgehog 2" har haft premiär meddelar filmbolaget Paramount att man planerar för "Sonic the hedgehog 3", skriver bolaget på sociala medier. Dessutom blir Sonics antagonist Knuckles tv-serie med röstskådespeleri av Idris Elba.