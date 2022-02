Paul McCartney turnerar igen

"I slutet av förra turnén sade jag 'vi ses nästa gång'. Jag sade att jag skulle komma till tillbaka till er. Och nu gör jag det" skriver han i ett pressmeddelande, uppger Pichfork.

Turnén har titeln "Paul McCartney got back" och blir hans första sedan 2019. Under pandemin har han i stället släppt två album, "McCartney III" samt remixen "McCartney III Imagined" där hans låtar görs av en lång rad andra artister. I höstas kom dessutom Peter Jacksons uppmärksammade dokumentär om inspelningen av Beatles sista studioalbum, "Let it be".