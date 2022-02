För mycket "Star wars" på spelhyllorna?

"Lego star wars: The Skywalker saga" – Det mest ambitiösa Legospelet hittills kommer den 5 april, utvecklas av TT Games.

"Star wars jedi: Fallen order 2" – Uppföljaren till 2019 års försäljningsmässigt framgångsrika ljussabelsfäktande actionäventyr skapas hos Respawn. Studion ska också göra en förstapersonsskjutare och producerar ett strategispel, den sistnämnda står Bit Reactor för utvecklingen av.

"Star wars: Hunters" – Ett lagbaserat gratisspel till Switch och mobiler av mobilspelstillverkaren Zynga.

"Star wars: Knights of the old republic" – En omgörning av det klassiska rollspelet "Kotor" från 2003 är på gång till PS5 och pc av Aspyr.

Aspyr jobbar också på en nyversion av "Star wars: The force unleashed" från 2008 till Switch.

I Malmö knåpar Massive på ett spel som ännu inte har något namn. Det ska röra sig om en berättelsedriven titel i en öppen värld.

"Star wars eclipse": Quantic Dream utlovar en berättelse som likt ett träd grenar ut sig i det här actionäventyret. Spelaren får välja sin egen väg.