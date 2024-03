Prinsessan Kate är "hittad" – det sågs hon göra i helgen

Den 10 mars var det mors dag i England, och det var med av anledning det som Kate Middleton, prinsessan av Wales, delade en bild på sig själv med barnen.

Kate Middleton och skandalbilden – hon retuscherade bilden till mors dag

Den till synes oskyldiga bilden blev startskottet för en följetong som slutat med diverse konspirationsteorier. Bilden var nämligen manipulerad på flera olika sätt, och det brittiska kungahuset gick senare ut med en ursäkt där de förklarade att Kate, som är hobbyfotograf, själv hade mixtrat med bilden.

Bilden drogs genast in av alla stora bildbyråer, och idag är bilden märkt med röda varningscirklar och texten "PHOTO KILL" tillsammans med en varningstext som lyder: "Efter närmare inspektion så verkar det som att bilden har manipulerats. Inget ersättningsfoto kommer att skickas ut".

Den här manipulerade bilden kablade det brittiska kungahuset ut på mors dag 2024. Kate Middleton erkände senare att hon hade mixtrat med bilden. Bildkälla: AP/TT Bild

Brittisk media uppmärksammade Kates skandalbild. Tidningen Mirror kallade den "Bilden av kaos" medan Daily Mail skrev att det var en "PR-katastrof". Bildkälla: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/TT Bild

Kate Middleton opererades

Men den manipulerade skandalbilden var inte det enda som fått tusentals rojalister världen över att börja ana oråd.



Den 17 januari skrevs Kate Middleton in på ett sjukhus för en planerad operation på magen. Där skulle hon spendera upp till 14 dagar. Den amerikanska tidningen Vox har kartlagt Kates senaste månader, och de skriver att Kensington Palace meddelade att Kate var hemma från sjukhuset den 29 januari.

Här, på The Clinic på Devonshare Place i London, så vårdades Kate i 12 dagar. Här ses två poliser vakta kliniken den 17 januari 2024. Bildkälla: AP Photo/Kin Cheung/TT Bild

Att omvärlden inte fått särskilt mycket mer information än så om Kates hälsa har blivit en perfekt grogrund för allehanda teorier. När hennes make prins William ställde in ett planerat framträdande den 27 februari och hänvisade till en "personlig angelägenhet" så späddes ryktena i sociala medier på ytterligare.

Det handlade både om att Kate "kanske låg i koma efter operationen", eller att "hennes äktenskap till William var i gungning". På TikTok har hashtaggen #WhereIsKate fullkomligen exploderat, och bättre blev det inte när Kim Kardashian i helgen la ut en serie bilder med caption "On my way to go find Kate".

Att Kate Middleton, som levt majoriteten av sitt liv i rampljuset, plötsligt var som bortblåst från jordens yta är något som både amerikansk och brittisk media skrivit spaltmeter om under flera veckor.

Kates senaste offentliga uppdrag var enligt Time Magazine den 25 december 2023, och den 4 mars 2024 fotograferades hon för första gången sedan julen tillsammans med sin mamma Carole Middleton under en biltur, och trots att amerikanska Tmz publicerade bilden så gjorde inga brittiska tidningar det.

Den 11 mars fotograferades Kate igen, då med maken William. Han gjorde då ett offentligt framträdande, men Kate deltog inte.

Prins William och prinsessan Kate fotograferades den 11 mars. Bildkälla: Stella Pictures.

Ännu märkligare blev det när den brittiska armén publicerade ett inlägg där de skrev att prinsessan av Wales kommer att delta i det årliga firandet Trooping the Colour den 8 juni. Men inlägget togs senare ner, och det ökade återigen spekulationerna kring Kates hälsa.

Kate Middleton sågs i helgen – shoppade på lanthandel

Men så efter flera veckor av rykten och spekulationer så har Kate Middleton nu "hittats". Brittiska The Sun kunde under söndagskvällen avslöja att Kate i lördags sågs på en lokal lanthandel någon kilometer från familjens hem Adelaide Cottage i Windsor.

Slottet Windsor, fotograferat den 9 mars 2024. Bildkälla: Stella Pictures

Tidigare under dagen hade Kate och William tittat på när deras barn George, 10, Charlotte, 8, och Louis, 5, deltog i en sportaktivitet.

– Efter alla rykten som har cirkulerat så var jag helt överväldigad av att se dom där. Kate var ute och shoppade med William och hon såg lycklig och frisk ut. Barnen var inte med dom, men det är ett gott tecken att hon är pigg nog att pipa ner till affärerna, berättar ett ögonvittne för tidningen.