Vanliga köksprylen fick Kung Charles att "skrika och darra"

Det kan inte vara helt enkelt att vara kung och hålla koll på exakt allt. Fråga bara den brittiska kung Charles III. Kungen föddes den 14 november 1948 på Buckingham Palace i London, och som drottning Elizabeth II och prins Philips äldste son så var hans väg utstakad redan från födseln.

Precis som sin pappa gjorde så gick kung Charles i skolorna Cheam School och senare Gordonstoun. Enligt BBC så var kung Charles även en hejare på att skådespela, och han spelade bland annat rollen som kungen i skolans uppsättning av William Shakespeares MacBeth.

På Gordonstoun fick han toppbetyg i bland annat franska och historia, och han bröt faktiskt den kungliga traditionen genom att fortsätta att studera istället för att gå med i British Armed Forces. Kung Charles studerade bland annat arkeologi, antropologi, historia och konst.

Om internatskolan Gordonstoun har Charles sagt:

– Det har lärt mig att acceptera utmaningar och att ta initiativ.

Kung Charles (längst till höger) med sin pappa på Gordonstoun 1962. Bildkälla: Stella Pictures.

Kung Charles "skrek och skakade" när han såg plastfolie

Men all utbildning i världen kan inte förbereda ens en kung på den brutala verkligheten som är vardagen med alla dess bestyr. För någon som är uppväxt med tjänstefolk så kanske inte just matlagning och fixa och dona i köket är något som kommer naturligt, och precis så var det faktiskt för just kung Charles.

I boken Rebel Prince skriven av Tom Bower så avslöjas det att kung Charles fick något av en chock och "skrek och darrade" när han såg plastfolie runt mat för första gången – om om hur drottning Camilla fick storma efter och försöka lugna ner honom, något som amerikanska The Guardian har rapporterat om.

Kung Charles och drottning Camilla. Bildkälla: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/TT Bild

"Han gick in i middagsrummet och skrek. Camilla befarade det värsta så hon rusade efter honom. "Vad är det här?" frågade hennes make, samtidigt som han pekade på maten", skriver Bower i boken.

Enligt boken svarade då Camilla:

"Det är plastfolie, älskling".

Plastfolien som täckte kungens mat fick honom att rygga tillbaka. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Kung Charles diet – det äter han varje dg

Trots att boken kom år 2018 och blev omskriven redan för flera år sedan så har nyheten om kung Charles och plastfolien återigen hamnat på tapeten igen då kung Charles favoritmat är något som avhandlas i den nya kokboken Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III som är skriven av drottning Camillas son, matrecensenten Tom Parker Bowles. Toms pappa är Andrew Parker Bowles, och kung Charles är hans bonuspappa.

Kung Charles. Bildkälla: Stella Pictures.

I boken avslöjas det mer om kung Charles udda matvanor. Han "äter aldrig lunch" utan njuter istället alltid av en avslappnad kopp te kring 17.00.

Till den rykande och värmande koppen äter han gärna macaroons, scones och praliner. Även pocherade ägg på toast och bakade räkor är något som gärna slinker ner, tillsammans med kyckling, rökt lax, skinka och senap, skriver People.