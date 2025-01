Att vara född in i den svenska kungafamiljen har givetvis många härliga fördelar. Vem vill inte bo i ett magnifikt slott, ha vackra (och dyra) kläder, kunna resa vart som helst, äta god mat och träffa spännande människor dagarna i ända?

Men att vara kunglig innebär ju givetvis många andra, kanske mindre roliga saker – att vara ständigt påpassad av media, kritiseras för minsta lilla och få sitt privatliv synat i tid och otid.

Det är inte heller bara glassigt att vara kung, drottning, prins eller prinsessa. Det innebär även en del jobb.

Ibland lyser flitens lampa på slottet. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Journalisten Barbro Hultman har varit hovreporter i många år, och under många år jobbade hon även på slottet. För över 10 år sedan släppte hon boken I den kungliga kulissen som allra mest kretsade kring kung Carl XVI Gustaf. Där avslöjade Hultman att kungen jobbar väldigt långa dagar.

– Kungen jobbar från sju på morgonen till omkring 12 på natten. Han har inte sjukskrivit sig en enda dag, berättade Barbro Hultman i en intervju med Sveriges Radio då.

Drottning Silvia och kung Carl XVI Gustaf. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Och kungen är än idag den hårdast arbetande medlemmen i svenska kungafamiljen. Hans schema är ofta fullspäckat – och enligt Kungahusets egen hemsida så är några av kungens arbetsuppgifter att genomföra statsbesök, ta emot ambassadörer, öppna riksmötet varje september, vara ordförande vid konseljer med regeringen och även vara ordförande i Utrikesnämnden.

Sarah Williams som driver sajten UFO No More, sammanställer varje år hur många arbetsdagar respektive medlem av kungahuset haft. Hon kartlägger även andra europeiska kungahus. Där sticker bland annat det spanska kungahuset ut rejält – kung Felipe är ingen latmask direkt. Under 2024 så jobbade han 188 dagar.

Kung Felipe av Spanien. Bildkälla: AP Photo/Andreea Alexandru/TT Bild

Även prins Albert av Monaco har legat i, och jobbade 208 dagar under 2024. Han är faktiskt den europeiska kunglighet som jobbat allra mest under året.

Prins Albert av Monaco med hustrun, prinsessan Charlene. Bildkälla: AP Photo/Natacha Pisarenko/TT Bild

Värt att nämna är att år 2024 för en person med en heltidstjänst bjöd på totalt 251 arbetsdagar.

Men den svenska kungen behöver inte heller skämmas. Enligt Williams sammanställning – som bygger på information från kungahusens officiella kalendrar och sociala medier – så jobbade den svenska kungen 143 dagar under år 2024. Drottning Silvia har även hon dragit ett lass med 118 arbetsdagar under året.

Kronprinsessan Victorias arbetsbörda minskade något från året dessförinnan – men värt att nämna är att hon under det gångna året legat i hårdträning i det militära.

Kronprinsessan Victoria har legat i hårdträning och även hunnit med över 100 arbetsdagar på det.

Victoria jobbade 112 dagar under 2024, till skillnad från de 135 dagarna hon jobbade under 2023. Samtidigt har hennes make prins Daniel "steppat upp" och tagit sig an 108 arbetsdagar, jämfört med år 2023 då han jobbade 98 dagar.

Lite mindre svettigt blev det för prins Carl Philip som under 2024 jobbade 68 dagar, samtidigt som hans fru prinsessan Sofia nöjde sig med 50 dagar.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Bildkälla: Mikael Fritzon/TT Bild

Allra minst jobbade prinsessan Madeleine, som under året flyttade från USA till Sverige igen. Under 2024 så jobbade prinsessan Madeleine 22 dagar – vilket är betydligt mer än året dessförinnan. År 2023 så jobbade inte ens Madeleine i två hela veckor – utan det året fick det bli totalt 13 dagars arbete för prinsessan Madeleine.

Prinsessan Madeleine har inte gjort många knop under 2024. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

En annan europeisk kunglighet som har fått ta det lite lugnare under året är prinsessan Kate av Wales. Under 2023 hade Kate 102 arbetsdagar, men under 2024 gick det ner till 12 arbetsdagar. Vilket har en helt naturlig förklaring, då Kate diagnostiserades med cancer som hon också behandlades för under många månader.

Så mycket jobbade det svenska kungahuset under 2024

Kung Carl XVI Gustaf, 143 dagar

Drottning Silvia, 118 dagar

Kronprinsessan Victoria, 112 dagar

Prins Daniel, 108 dagar

Prins Carl Philip, 68 dagar

Prinsessan Sofia, 50 dagar

Prinsessan Madeleine, 22 dagar

De jobbade mest och minst i hela Europa:

Prins Albert av Monaco var en riktig arbetsmyra under 2024, då han avverkade 208 arbetsdagar. Han är därmed den europeiska kunglighet som jobbat allra mest under året.

Ingrid Alexandra, 20, har ägnat sig åt det militära. Bildkälla: Terje Pedersen / POOL / NTB/TT Bild

Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, 20 år, är längst ner på listan. Ingrid Alexandra är dotter till norska krongprinsen Haakon och Mette-Marit. Man kanske kan tro att hon bara legat på sofflocket då hon bara jobbade fyra dagar under 2024 – men sanningen är att hon faktiskt, precis som kronprinsessan Victoria, genomfört en militär utbildning under året.