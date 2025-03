Under en period var Camilla en av Englands mest hatade kvinnor, har Vanity Fair skrivit. I Sveriges Radios podd Monarkerna som görs av journalisterna Ebba Kleberg von Sydow och Titti Schultz så berättar programledarduon att Camilla under en period fick avföring kastat på sig då hon var så illa omtyckt.

Roger Lundgrens oväntade vänskap med drottning Camilla

Detaljen hemma hos kung Charles och Camilla i Clarence House

– Man blir invisad till Clarence House och går över gården där. Så kommer man in till ett cloakroom (kapprum, reds. anm) där man hänger av sin rock. Jag kom ju på när jag var där att jag har varit där en gång förut och att jag såg samma sak då som jag såg den här gången, säger Roger i podden och fortsätter:

– Nämligen i det här rummet så står det ett stort porträtt på Charles och Diana tillsammans med den japanska dåvarande kejsarfamiljen. Och jag tänker "Märkligt att det står kvar här". Det är ju ändå en ny mistress in the house så att säga. En ny kvinna liksom. Men nej hon står där, och det första man träffar som gäst när man kommer in där. Så Diana hon finns kvar på olika sätt och vis, avslutar han.