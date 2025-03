En person skriver: "This is a private initiative" men det publiceras på ett konto som heter "princess_madelaine_of_sweden". Hur går det ihop? Hela upplägget känns tondövt. Det finns fler hudvårdsmärken än det finns konsumenter, så varför behövs ett till? Eller är syftet kanske det gamla vanliga, någon som redan är rik vill bli rikare. Det är krig i Europa. Matpriser i Sverige har rusat i höjden. Låt det gå till historien att Sveriges prinsessa då stod på sin balkong, såg ut över folket och sa: Let them have hudkräm".