Teorin om nya bilderna på kronprinsessan Victoria: "Grova.."

De nya bilderna på kronprinsessan Victoria väckte väldigt starka reaktioner, och många rojalister är det som nu har en teori om bilderna.

Att kronprinsessan Victoria värnar om naturen har inte kunnat undgå någon. I en intervju med Aftonbladet har hon öppnat upp om sitt brinnande engagemang för miljön. Dessutom berättade hon om hur barnen prinsessan Estelle och prins Oscar är involverade i samtalen hemma.

Kronprinsessan Victoria. Bildkälla:

Kronprinsessan Victoria hyllade Greta Thunberg

– Jag tror att samtalet är väldigt viktigt. Barn är väldigt kloka och de hör saker på tv och radio och det pratas i förskolan och skolan. Och jag är väldigt engagerad, så de hör väldigt mycket om de här frågorna; hur vår natur och djur och hav mår. Hur luften är och miljöförstöringar, berättade hon då.

År 2016 utsågs Victoria till en av FN:s sexton internationella ambassadörer för de globala klimatmålen. I samma intervju med Aftonbladet passade Victoria då på att hylla den uppmärksammade klimataktivisten Greta Thunberg.

– Hon är jätteviktig och hennes verksamhet är viktig. Det är många aktörer som är viktiga i att driva frågan och det är viktigt att det görs på många olika fronter, verkligen. Hon når ut och hon når fram med sitt budskap. Jag tror att det här är något som vi alla måste kommunicera på vårt eget sätt och på bred front och det arbete hon gör är absolut viktigt, sa Victoria då.

Kronprinsessan Victoria ska besöka 31 nationalparker

Att vara ute i skogen är något som ligger kronprinsessan varmt om hjärtat, och i veckan så fick hon uppleva bedövande vacker natur i Björnlandets nationalpark som ligger i Åsele lappmark.

Kronprinsessan Victoria trivs i skogen. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

När kungahuset delade bilderna på kronprinsessan Victoria så var det många som reagerade på samma sak. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Kronprinsessan Victoria är verkligen ett med naturen. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Kronprinsessan Victoria planerar att besöka Sveriges alla 31 nationalparker, och Björnlandet var den åttonde nationalparksvandringen för kronprinsessan. Till lunch hade kocken Erik Brännström ordnat en perfekt höstmunsbit – reninnanlår med hjortronkräm och syltade kantareller.

"I Sverige kan man uppleva nytt precis där man bor. Det är egentligen bara att öppna dörren. Det behöver varken vara krångligt eller kostsamt", har kronprinsessan tidigare sagt om sina vandringar, har Kungahuset rapporterat på sin hemsida.

Det bjöds på väldigt mumsig mat. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Reaktionera – och teorin – bakom nya bilderna på Victoria

På Instagram är följarna imponerade av de nya bilderna på kronprinsessan, och många är det som känner att det är detta som är Victorias mest ärliga sida. Och kanske är det precis så – att kronprinsessan Victoria är klippt och skuren som regent och givetvis klarar galamiddagar eller kastar på sig en tiara med bravur – men att hon trivs allra mest – och bäst – i skogen.

"Underbara foton, ser härligt ut! äkta glädje att vara ute i naturen"

"Min förebild. Naturens kraft. Genuin. Äkta. Naturlig. Och kunglig."

"Vad trevligt det är att se vår fina Kronprinsessa I kängor och grova kläder! Hon verkar ta ett sådant djupt intresse i alla platser hon besöker."

