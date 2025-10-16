Prins Carl Philip i okänt slagsmål: "Man ingrep inte"

Pappa kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia var medvetna om prins Carl Philips slagsmål – men valde att inte ingripa. Nu, många år senare, avslöjas den verkliga anledningen till det.

År 2012 hamnade prins Carl Philips namn på löpsedlarna. Det hade det i och för sig gjort många gånger innan det, han är ju trots allt prins av Sverige. Fast den här gången handlade det inte om den då relativt nya flickvännen Sofia Hellqvist.

Prins Carl Philip attackerad på nattklubb i Cannes

Nu hade prinsen istället blivit attackerad på en nattklubb i Cannes. Kvällen hade börjat så trevligt med både rosévin och champagne för prinsen, Sofia och deras vänner. Men sedan brakade allt lös.

Prins Carl Philip år 2012, samma år som han attackerades i Cannes. Bildkälla: Erik Mårtensson/TT Bild

Enligt uppgifter till Aftonbladet så blev prinsen nämligen slagen med knytnävar av en främmande man. Då var klockan kring 03 på natten utanför nattklubben Baoli.

– Personen gick helt oprovocerat fram och slog till honom, berättade hovets informationschef Bertil Ternert för Aftonbladet då.

I ett klipp från attacken så hördes en bedrövad Sofia ropa "älskling, älskling, älskling", samtidigt som hon försökte gå mellan.

Efter händelsen var prinsen både "förvånad och omtumlad", hälsade Bertil Ternert då till Aftonbladet.

Prins Carl Philip i slagsmål: "Man ingrep inte"

Men det var inte den första våldsamma incidenten som prinsen varit inblandad i. I P3 ID:s dokumentär om prins Carl Philip så berättar nu Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson om en tidigare okänd händelse.

Prins Carl Philip har öppet berättat om den dyslexidiagnos han fick som 14-åring, och hur den kom att prägla hans tid i skolan.

– Skolan var tuffast och jobbigast. Det är mycket information som ska bearbetas på kort tid, har prinsen sagt, har Aftonbladet rapporterat.

Prins Carl Philip utanför Lundsberg. Bildkälla: Ulf Palm/TT Bild

I P3 ID:s dokumentär berättar Jenny Alexandersson att prinsens tid i skolan var riktigt, riktigt jobbig. Han ville så mycket, men kände sig stoppad av dyslexin.

– Det tror jag har varit det som har format honom mest, och det som driver honom idag, säger Jenny Alexandersson.

Men pappa kungen och mamma drottning Silvia gjorde något väldigt smart, menar Jenny.

Kung Carl XVI Gustaf, prins Carl Philip och drottning Silvia. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

– Kungaparet var också lite kloka i det hela. Dom satte honom tidigt i scouterna och det var också så att hamnade han i slagsmål med någon, då ingrep man inte riktigt, utan han skulle också få känna att han var som andra barn, avslöjar Jenny i dokumentären och fortsätter:

– Jag har en god vän som gick i samma scoutgrupp som Carl Philip, och som hamnade i slagsmål med honom. Och dom lät det vara. Dom fick klara upp det här problemet. Jag tror också det är en magisk lösning i det hela. Han måste få lära sig att lösa en konflikt, berättar Jenny Alexandersson.

På frågan om vem som vann slagsmålet svarar Jenny:

– Min kompis, haha. Men dom blev snabbt vänner sen, så det löste sig.