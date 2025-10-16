Nyheter24
Annons
Nöje /Kungligt /Prins Carl Philip

Prins Carl Philip i okänt slagsmål: "Man ingrep inte"

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 16:30
Prins Carl Philip
Nu avslöjas det att prins Carl Philip var i ett okänt slagsmål – som han förlorade. Kungen och drottningen var medvetna om händelsen, men valde att inte ingripa. Foto: Stella Pictures, Jonas Ekströmer/TT Bild

Pappa kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia var medvetna om prins Carl Philips slagsmål – men valde att inte ingripa. Nu, många år senare, avslöjas den verkliga anledningen till det.

Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Prins Carl Philip, sofia hellqvist

År 2012 hamnade prins Carl Philips namn på löpsedlarna. Det hade det i och för sig gjort många gånger innan det, han är ju trots allt prins av Sverige. Fast den här gången handlade det inte om den då relativt nya flickvännen Sofia Hellqvist

Prins Carl Philip attackerad på nattklubb i Cannes

Nu hade prinsen istället blivit attackerad på en nattklubb i Cannes. Kvällen hade börjat så trevligt med både rosévin och champagne för prinsen, Sofia och deras vänner. Men sedan brakade allt lös.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Allt om prinsessan Sofia: Paradise Hotel, familj och bröllop

Prins Carl Philip år 2012, samma år som han attackerades i Cannes. Bildkälla: Erik Mårtensson/TT Bild

Enligt uppgifter till Aftonbladet så blev prinsen nämligen slagen med knytnävar av en främmande man. Då var klockan kring 03 på natten utanför nattklubben Baoli. 

– Personen gick helt oprovocerat fram och slog till honom, berättade hovets informationschef Bertil Ternert för Aftonbladet då.

I ett klipp från attacken så hördes en bedrövad Sofia ropa "älskling, älskling, älskling", samtidigt som hon försökte gå mellan.

Efter händelsen var prinsen både "förvånad och omtumlad", hälsade Bertil Ternert då till Aftonbladet.

Prins Carl Philip i slagsmål: "Man ingrep inte"

Men det var inte den första våldsamma incidenten som prinsen varit inblandad i. I P3 ID:s dokumentär om prins Carl Philip så berättar nu Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson om en tidigare okänd händelse.

Annons

Prins Carl Philip har öppet berättat om den dyslexidiagnos han fick som 14-åring, och hur den kom att prägla hans tid i skolan.

– Skolan var tuffast och jobbigast. Det är mycket information som ska bearbetas på kort tid, har prinsen sagt, har Aftonbladet rapporterat.

LÄS MER: Prins Carl Philip heter inte Bernadotte – det här är anledningen 

Prins Carl Philip utanför Lundsberg. Bildkälla: Ulf Palm/TT Bild

I P3 ID:s dokumentär berättar Jenny Alexandersson att prinsens tid i skolan var riktigt, riktigt jobbig. Han ville så mycket, men kände sig stoppad av dyslexin.

– Det tror jag har varit det som har format honom mest, och det som driver honom idag, säger Jenny Alexandersson.

Men pappa kungen och mamma drottning Silvia gjorde något väldigt smart, menar Jenny.

LÄS MER: Hovet försökte tysta ner prins Carl Philips skandal: "Locket på"

Kung Carl XVI Gustaf, prins Carl Philip och drottning Silvia. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

– Kungaparet var också lite kloka i det hela. Dom satte honom tidigt i scouterna och det var också så att hamnade han i slagsmål med någon, då ingrep man inte riktigt, utan han skulle också få känna att han var som andra barn, avslöjar Jenny i dokumentären och fortsätter:

– Jag har en god vän som gick i samma scoutgrupp som Carl Philip, och som hamnade i slagsmål med honom. Och dom lät det vara. Dom fick klara upp det här problemet. Jag tror också det är en magisk lösning i det hela. Han måste få lära sig att lösa en konflikt, berättar Jenny Alexandersson.

På frågan om vem som vann slagsmålet svarar Jenny:

– Min kompis, haha. Men dom blev snabbt vänner sen, så det löste sig.

Slutet gott, allting gott!

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:30
Nöje
/ Kungligt

Prins Carl Philip i okänt slagsmål: "Man ingrep inte"

Igår
08:33
Nöje
/ Kungligt

Vanessa Lindholm får ärofyllt jobb för drottning Silvia

Onsdag
14:01
Nöje
/ Kungligt

Hovet försökte tysta ner Carl Philips skandal: "Locket på"

Fredag
10:27
Nöje
/ Kungligt

Sanningen om Silvias klocka chockar experten: "Prislappen.."

Torsdag
14:30
Nöje
/ Kungligt

Jonas Bergström har köpt ett av Sveriges dyraste hus

Söndag
20:30
Nöje
/ Kungligt

Stor skandal på prinsessan Madeleines jobb: "Djupt chockade"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons