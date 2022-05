Därför tror tittarna att Amadeus Sögaard är Spelmannen i Masked Singer

I TV4:s populära program Masked Singer uppträder kändisar med låtar gömda bakom masker, utklädda till olika karaktärer som “Mjukglassen” eller “Sagoträdet”. Tittarna tillsammans med juryn får sedan i uppdrag att gissa vilken kändis som döljer sig bakom masken med hjälp av ett antal olika ledtrådar.

I juryn sitter som vanligt Felix Herngren, Pernilla Wahlgren, Måns Zelmerlöw och Nour El Refai - deras inkomst kan du läsa mer om här.

Under årets säsong har Spelmannen fått beröm för sina sångframträdanden av juryn, som varit i chock över Spelmannens sångröst. Gissningarna har flödat in från både juryn och tittarna om vem det är som döljer sig bakom masken.

En person som det framförallt har gissats på Carolas och Runar Sögaards son Amadeus Sögaard.

Amadeus Sögaard. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Här kommer ledtrådarna om Spelmannen.

Spelmannens egna ord i Masked Singer

I Masked Singer Sverige 2022 har Spelmannen berättat några ledtrådar om sig själv för tittarna och juryn.

”Spelat har jag gjort i hela mitt liv. Visst har jag sjungit också, men jag drömde om att bli stjärna på en annan arena. Det här är verkligen inte min hemmaplan, men jag vill prova på något jag aldrig har gjort förut.”, säger Spelmannen i det första avsnittet, och fortsätter:

“Mitt mål med den här tävlingen är som alltid att ta hem segern, och inte bli utvisad. Men också att gå mot strömmen och visa en ny sida. Och såklart vill jag finta bort panelen. Det är inte bara jag som ska stå för underhållningen här. Jag ser verkligen fram emot att höra Felix tänka högt”.

Spelmannen. Bildkälla: Magnus Ragnvid/TV4

Några ytterligare fysiska ledtrådar visas också i form av ett flertal fotbollsreferenser - en fotboll, en fotbollsarena och Christiano Ronaldo. Felix Herngren “scannar” också Spelmannens hjärna och hittar bland annat Jesus där inne. Programledare David Hellenius frågar även Spelmannen om fotboll och ost är dennes passioner och får då till svar: ”Ja, i alla fall det ena, men båda”.



Ledtrådarna ovan hade mycket väl kunnat stämma in på just Amadeus Sögaard, som ju är just fotbollsspelare sedan barnsben - i dagsläget spelar han för Brommapojkarna. Amadeus har dessutom en kristen tro, något han själv varit öppen med.

Fler ledtrådar om Spelmannen: Kan vara Amadeus Sögaard

Är Amadeus Sögaard Spelmannen i Masked Singer? Ja, det är frågan. Det är onekligen många ledtrådar som pekar på just det.

“Spelmannen är fortfarande med i matchen, nu hoppas jag att jag kan fortsätta hålla färgen. Har aldrig riktigt kunna bestämma mig för min favorit.” säger Spelmannen i ett av avsnitten och fortsätter berätta:

“Min uppväxt var helt perfekt och karriären kickade igång tidigt. Jag blev upptäckt utomlands och nu har jag arbetat över hela världen. Jag är egentligen inte någon soloartist, älskar mitt lag och familjen är viktigt. Vi är nästan alla i samma bransch.”

Spelmannen på fotbollsplanen. Bildkälla: TV4

Ur Spelmannens speldosa hörs också Pernilla Wahlgrens hitlåt “Piccadilly Circus” spelas - kanske en blinkning till Amadeus mamma Carola som ju är vän med Pernilla. Något som även jurymedlemmen Pernilla Wahlgren gissar på - att Spelmannen kan vara Amadeus:



“Det här är ju en ung kille. Tänk om det här är en fotbollskille som gillar brunost för att han har koppling till Norge, han har gått på Lasse Kühlers dansskola, Amadeus Sögaard” säger Pernilla och får medhåll av Måns Zelmerlöw:

”Det var ju tråkigt att du sa det Pernilla! Väldigt mycket Norge-referenser. Sen var det en bild på Jesus och Babar, Jesus finns ju med och Carola har ju ställe i Afrika där det finns elefanter. Så jag säger Amadeus Sögaard”.

Spelmannen: “Blandas ihop med folk i familjen”

”Jag vill satsa på min talang istället för tur och jag står allt mer på egna ben. Även om jag ibland blandas ihop med folk i familjen.”, berättar Spelmannen i ett av Masked Singers avsnitt.

En ytterligare ledtråd från programmet är när Spelmannen blir smygfilmad när hen ska checka in på ett hotell, och säger till receptionisten: “Enkelrum blir bra, nu behöver jag inte få plats med alla pojkarna”. När receptionisten frågar “Har du något bagage?” svarar Spelmannen “Det skulle vara min speciella uppväxt” och att hen bara har en fotboll och “mitt kära positiv” som bagage.

Amadeus Sögaard på plan med Brommapojkarna. Bildkälla: Jessica Gow/TT

En blinkning som kan vara från Carola, Amadeus Sögaars mamma, till Pernilla Wahlgren är ett brev som lyder:

“Hej Pernilla, både du och jag vet hur det är att vara mamma i offentligheten. Och jag har sett dina barn växa upp till fina och kloka människor. Från en mamma till en annan - Bra jobbat!”.

Tittarnas gissningar: Hen är Spelmannen i Masked Singer Sverige 2022

På Masked Singer Sveriges Instagram gissar tittarna om vilka kändisar som döljer sig bakom maskerna. I kommentarsfältet under bilder på Spelmannen är det många som gissar på just Amadeus Sögaard - men även några andra.

"Carola:s son Amadeus" skriver en medan en annan kommenterar:

"100% Amadeus Sögaard. Senaste ledtråden är en bild på hans norska pappa Runar Sögaard."

Ytterligare en tittare kommenterar några ledtrådar -

"Jag kan i ledtrådarna finna 5 låttittlar kopplade till Carola, 1: Genom allt, 2: Hej mitt vinterland, 3. Fångad av en stormvind, 4. På egna ben, 5. Störst Av Allt. Carola har även sett Pernillas barn växa upp."

Spelmannen på scen. Bildkälla: TV4

I kommentarsfältet gissar även många tittarna på någon annan, nämligen Marcus Gunnarsen från den norska popduon Marcus & Martinus.

Ja, det återstår att se om det kan vara Amadeus Sögaard som gömmer sig under masken på Spelmannen.

Masked Singer Sverige 2022 går att se på TV4 fredagar klockan 20.00. Programmet finns även tillgängligt på TV4 Play och C More.