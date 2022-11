Darin Zanyar, 35, slog igenom med dunder och brak i den allra första Idol-säsongen 2004. Han kom tvåa efter Daniel Lindström – men kom etta i tävlingen om det svenska folkets hjärtan.

Med hits som "Nobody knows", "Ja må du leva", "En säng av rosor" och Europa-succén "Can't stay away" har Darin kommit att bli en av Sveriges absolut mest folkkära artister.

Romansryktena mellan Darin och Maja Ivarsson i Så mycket bättre

Tio år efter sin första medverkan i Så mycket bättre på TV4 gör Darin comeback i programmet under lördagen.

Under middagen får han en del frågor om The Sounds-sångerskan Maja Ivarsson, som medverkade i hans första programsäsong år 2012.

I den kunde nämligen tv-tittarna se att Darin och Maja kom varandra väldigt nära. Deras påstådda romans blev snabbt en snackis, och Ivarsson har i efterhand hävdat att det som pågick dem sinsemellan var "genuint och på riktigt".

Detsamma bekräftade Darin i en intervju med Nyheter24 i oktober 2012:

– Ja, det ligger något i att det kanske hade kunnat bli något mellan oss om det inte vore för alla kameror. Det var en väldigt speciell situation att spela in programmet. Men jag diggar henne och det märker hon nog.



Vem är Maja Ivarssons pojkvän?

Men Darin och Maja blev aldrig ett par, och sedan Så mycket bättre 2012 har en hel del vatten runnit under broarna. Maja Ivarsson är tillsammans med pojkvännen Daniel Nilsson, och under 2020 kom Darin ut som homosexuell.



Så är relationen mellan Darin och Maja Ivarsson idag

Under lördagens avsnitt av Så mycket bättre ställer artisten Måns Zelmerlöw en fråga om den beryktade romansen:

– Det var ju sjukt mycket skriverier om dig och Maja under den säsongen...

– Alltså vi hade ju en speciell connection, men det blev ju liksom något annat. Folk ville ju att vi skulle vara tillsammans, sen var det ju inte på det sättet, säger Darin då och fortsätter:

– Jag träffade henne för bara några dagar sedan. Vissa personer har man ju bara ett starkt band med, man bara klickar på ett helt annat sätt. Hon är en av de personerna.