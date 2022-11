Darin Zanyar, 35, slog igenom i den allra första Idol-säsongen 2004. Han kom tvåa efter Daniel Lindström – men har gjort en strålande karriär trots att han blev snuvad på vinsten.

Med hits som "Nobody knows", "Ja må du leva", "En säng av rosor" och Europa-succén "Can't stay away" har Darin kommit att bli en av Sveriges absolut mest folkkära artister.

Romansryktet mellan Darin och Maja Ivarsson – så är relationen idag

År 2012 medverkade Darin i TV4-flaggskeppet "Så mycket bättre", och nu tio år senare gör han comeback igen.



Darin och Maja Ivarsson i Så mycket bättre 2022. Foto: Skärmavbild/TV4

I sin första säsong kom han väldigt nära "The Sounds"-sångerskan Maja Ivarsson – och trots att det aldrig blev något seriöst mellan dem har Darin erkänt att det hela var "en flirt".



– Ja, det ligger något i att det kanske hade kunnat bli något mellan oss om det inte vore för alla kameror. Det var en väldigt speciell situation att spela in programmet. Men jag diggar henne och det märker hon nog, sa Darin om romansryktena i en intervju med Nyheter24 i oktober 2012.

Darin kom ut som homosexuell 2022

Men Darin och Maja blev aldrig ett par, och sedan Så mycket bättre 2012 har en hel del vatten runnit under broarna.

Maja Ivarsson är tillsammans med pojkvännen Daniel Nilsson, och under sommaren 2020 kom Darin ut som homosexuell på Instagram.

"Alla i världen ska ha möjlighet att vara stolta och accepterande över vem de är. Jag vet hur svårt det kan vara. Det tog mig ett tag, men jag är stolt över att vara gay", skrev Darin i ett inlägg som snabbt överöstes av kärlek från fansen.

Har Darin pojkvän?

Många är nyfikna på Darins civilstånd, men artisten håller allt som oftast sitt privatliv för sig själv.

Men i oktober 2021 medverkade han i "Hellenius hörna", och fick då en del frågor om sitt kärleksliv. Vid tidpunkten för inspelningen var Darin singel – men med en tydlig bild av vad han söker efter i en framtida pojkvän.

– Det måste vara någon som är rolig så klart, som kan vara spontan, och som gillar mat. Jag äter rätt mycket. Och så måste den ju gilla musik också, sa Darin i programmet.