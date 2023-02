Nu visas Bianca Ingrossos första ord efter uppbrottet från Phillipe: "Ångrar att..."

Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen har under flera års tid varit ett av Sveriges mest omskrivna par. Profilerna träffades redan vid 16 och 17-års ålder och var tillsammans i nästan tio års tid. Men relationen kantades av en rad uppbrott.

Bianca och Phillipe höll ihop i närmare tio års tid. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

– Vi har gjort slut sju åtta gånger. Han har flera gånger dumpat mig runt jul så jag förväxlar den tiden med att vara ensam, sa Bianca under en vlogg.

Under relationen hände det även ett par gånger att de avföljde varandra på sociala medier. I Wahlgrens värld berättade Bianca vid ett av uppbrotten att hon vid tillfället hade mobilförbud för att undvika att stalka Phillipe.

Men några månader efter att Wahlgrens värld-avsnittet släppts kom det fram att Bianca och Phillipe hittat tillbaka till varandra.

Men det skulle inte hålla länge innan det var slut igen.

Bianca Ingrossos första ord efter sista uppbrottet

Under sommaren 2021 kunde följarna på nytt se att Bianca och Phillipe avföljt varandra på sociala medier. Bianca drog iväg på Way out west med sina nära vänner och under ett klipp i podden "Två meter dumheter" bekräftade Bianca att hon var singel.

Samma sommar träffade hon mamma Pernilla Wahlgren på en fika vilket tittarna nu får se i Wahlgrens värld. Pernilla passade då på att fråga Bianca hur det kändes med hjärtekrosset.

Pernilla och Bianca tog en liten fika. Bildkälla: discovery+

– Hur går det nu då, med hjärtesorgen?, frågar Pernilla.

– Nej men den är över. Jag förstår inte hur det kan vara så, svarar Bianca och fortsätter:

Bianca Ingrosso berättade för Pernilla att hon träffat sitt ex. Bildkälla: discovery+

– Igår träffade jag ju honom, och jag kände ingenting?

– Men du känner väl att enought is enough?

– Men ja, och jag känner för första gången att jag är pirrig över min framtid. Och så har jag inte känt tidigare.

Bianca berättar dock att hon lite ångrar köpet av den enorma lägenheten hon köpt på Östermalm.

– Jag känner väl lite att lägenhetsköpet blev lite.... ja men fel. Lägenheten är ju så stor och det var ju meningen att vi skulle bo där tillsammans.

– Hon köpte ju lägenheten för att hon och Phillipe skulle kunna bo och få barn där. Men ja nu är det som det är, sa Pernilla i synken.