Benjamin Ingrosso till attack mot Pernilla Wahlgren efter nakenbilderna: "Varför?"

Långköraren Wahlgrens värld tuffar vidare med den 13 säsongen.

Det var för cirka ett år sedan som Bianca Ingrosso gick ut med att hon hoppade av serien. Det man då inte visste var att hon skulle helsatsa på sin egen show BIANCA som skulle komma att bli en succé.

Bianca har en egen show. Bildkälla: discovery+

Men Bianca har synts gästa serien lite titt som tätt ändå. Bland annat fick tittarna se hur det var strax efter att hon gått isär med Phillipe Cohen.

Under sommaren 2021 kunde följarna på nytt se att Bianca och Phillipe avföljt varandra på sociala medier. Bianca drog iväg på Way out west med sina nära vänner och under ett klipp i podden "Två meter dumheter" bekräftade Bianca att hon var singel.

Samma sommar träffade hon mamma Pernilla Wahlgren på en fika vilket tittarna nu får se i Wahlgrens värld. Pernilla passade då på att fråga Bianca hur det kändes med hjärtekrosset.

Pernilla och Bianca tog en liten fika. Bildkälla: discovery+

– Hur går det nu då, med hjärtesorgen?, frågar Pernilla.

– Nej men den är över. Jag förstår inte hur det kan vara så, svarar Bianca och fortsätter:

Bianca Ingrosso berättade för Pernilla att hon träffat sitt ex. Bildkälla: discovery+

– Igår träffade jag ju honom, och jag kände ingenting?

– Men du känner väl att enough is enough?, sa Pernilla.

– Men ja, och jag känner för första gången att jag är pirrig över min framtid. Och så har jag inte känt tidigare, avslutade hon.

Benjamin och Pernillas dramatik på restaurangen

I det senaste avsnittet av Wahlgrens värld får tittarna följa med Pernilla och Benjamin Ingrosso till London då de åker för att bland annat besöka Piccadilly Circus – men även för att prova stadens kulinariska utbud. De provar bland annat falafel, kanelbulle och hoppar in på en tjusig liten restaurang där de beställer tapas och vin.

När Benjamin får in en maträtt känner han direkt att han vill fota den. Han lånar därför Pernillas mobiltelefon.

– Tänk om du skulle få upp någon liten nakenbild skrattar, Pernilla.

– Du är ju för i helvete 55 år gammal du har väl inte sånt på mobilen.

Benjamin fick panik där ett tag. Bildkälla: discovery+

– Nej när man vet att du ska använda den så... Men Bauer kanske hade velat skicka någon.



– Men vadå skämtar du. Skickar han dickpicks. Nej fyfan jag kan inte höra det här.

– Nej men det gör han inte, jag skämtar. Men det är ju vissa som skickar sånt.

– Men inte du då eller?

– Nej jag skulle väl på min höjd kunna ta någon i underkläder men det gör jag inte heller, avslutar Pernilla.