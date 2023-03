Kaos efter Mello-hyllningen till Pernilla Wahlgren: "Totalförstörd"

Under semifinalen av Melodifestivalen 2023 var det åtta bidrag som gjorde upp om de fyra sista finalplatserna. Det hela slutade med att Theoz, Nordman, Mariette och Kiana vann tittarnas kärlek och tog sig vidare till finalen i Friends Arena den 11 mars.

Men innan semifinalen var avgjord valdes ytterligare en person in i Melodifestivalens "Hallf of Fame", där hon får sällskap av Thomas G:son, Svenne & Lotta och Petra Mede som blivit invalda under tidigare Mello-deltävlingar.

Pernilla Wahlgren valdes in i Mellos "Hall of Fame"

Denna gång var det artisten och tv-profilen Pernilla Wahlgren, med låten "Piccadilly Circus" från 1985, som välkomnades in i "Hall of Fame"-värmen.

"SÅ glad och tacksam för mitt fina pris , och äran att bli invald i Melodifestivalens Hall of Fame!", skrev Pernilla, som själv inte kunde närvara i Örnsköldsvik, på Instagram.

Luciano Axelsson sjöng "Piccadilly Circus"

I samband med att man, i programmet tillkännagav att Pernilla Wahlgren valts in i "Hall of Fame", äntrade Tiktok-stjärnan Luciano "Lucianoz" Axelsson scenen och gjorde en dansbandscover på den gamla schlagerdängan – något som inte landade väl hos alla tittare.

"Du är så värd detta men kvällens framträdande av din låt var katastrof. Synd att du inte framförde det själv", skriver en tittare i kommentarsfältet på Pernillas Instagram.



"Synd att din låt blev totalförstörd i svt på bästa sändningstid", skriver en annan om framträdandet i samma kommentarsfält.



Foto: Skärmavbild/Instagram/pernillawahlgren

Även på SVT:s officiella Instagramkonto lät kritiken inte vänta på sig.

"Förnedring mot hela dansbandsbranschen", skriver en tittare som vidare beskriver det hela som "pinsamt och taskigt".

"Det var förfärligt, definitivt inte en hyllning till henne", skriver en annan person.

Foto: Skärmavbild/Instagram/Melodifestivalen

"Grattis Pernilla! Här får du en totalförstörd version på din låt!", skriver en tredje.



"Värdelöst. Man gör narr av den låten", skriver en fjärde.

"Vilket hån mot Pernilla. Hur kunde detta projekt få gå igenom?", skriver en femte tittare.

Pernilla själv verkar alltjämt nöjd med tolkningen av hennes genombrottslåt, och skickar både hjärtan och glada emojis i SVT:s kommentarsfält.

Läs alla våra nyheter om Melodifestivalen 2023 här.