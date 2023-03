Det var få som undgick att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen gick isär under sommaren. Under tidigare uppbrott har nära och kära blivit inblandade och så blev det även denna gång. Fast denna person, blandade sig själv in...

Långköraren Wahlgrens värld är i full gång med säsong 13. Efter Bianca Ingrossos avhopp förra året har serien lagt mer fokus på Pernilla Wahlgren och Christian Bauers förhållande samt renovering av det lyxiga huset på Lidingö. Året började med att paret förlovade sig uppe i fjällen vilket också kommer att visas i programmet. Under ett avsnitt gick Pernilla och fikade med Bianca och berättade då mer om att hon innan Bauer tappat lite hoppet på kärlek. Detta för att trösta Bianca efter sitt sjunde uppbrott från Phillipe Cohen. Pernilla och Bianca tog en liten fika. Bildkälla: discovery+ – Efter Emilio kände ju jag en oro över att man inte höll ihop familjen. Att man kanske inte skulle hitta kärleken igen. Idag när jag är med Chrille är det ju helt sjukt att jag en gång tänkt så, förklarade Pernilla Pernilla är idag lycklig sambo med Christian Bauer. Bildkälla: discovery+ "Hur kunde jag känna så?", undrar Bianca. Bildkälla: discovery+ – Jag känner exakt likadant. Jag förstår inte hur det kan vara så, svarar Bianca och fortsätter:

– Igår träffade jag ju honom, och jag kände ingenting?, säger Bianca. – Men du känner väl att enought is enough?, säger Pernilla. – Men ja, och jag känner för första gången att jag är pirrig över min framtid. Och så har jag inte känt tidigare. Bianca berättar dock att hon lite ångrar köpet av den enorma lägenheten hon köpt på Östermalm. – Jag känner väl lite att lägenhetsköpet blev lite.... ja men fel. Lägenheten är ju så stor och det var ju meningen att vi skulle bo där tillsammans, berättar Bianca Men nu avslöjar Bianca lite mer om efterskalven som kom efter att hon och Phillipe gjort slut. Bianca Ingrosso: "Pappa skrev ett argt sms" I ett tidigare avsnitt av Wahlgrens värld åt Bianca middag hemma hos sin far Emilio Ingrosso och hans fru Åsa Ingrosso. Bianca och Phillipe hade på nytt gjort slut då och Emilio sa då under middagen:

– Nu får det här vara sista gången. Annars får jag höra av mig till honom. Och mycket riktigt hade Phillipe och Emilio träffats efteråt men då insett att de hade mycket gemensamt. Samtalet hade varit givande och lärorikt. Men nu avslöjar Bianca att Emilio efter det sista uppbrottet hade hört av sig till Phillipe med ett argt sms. I Wahlgrens värld sitter hon tillsammans med Pernilla och Vanessa Lindblad i en taxi och berättar då att hon precis pratat med Phillipe. Bianca åker taxi med Pernilla och Vanessa. Bildkälla: discovery+ – Jag pratade med Phillipe igår. Det var så bra? Liksom hoppas du mår bra och att allt är bra. Jag ska kolla och hämta mina grejer, berättar Bianca och fortsatte: – Tydligen hade pappa skickat något jätteelakt till honom så jag sa 'sorry för det', berättar Bianca. – Ja, du bad ju även mig att skicka något sånt, men då sa jag att det är bättre att vi väntar, skrattar Pernilla. – Är det sant?, frågar en chockad Vanessa. – Ja men jag har ju inte bett pappa göra det. Det var ju när jag var heartbroken, säger Bianca. – Och arg, fyllde Pernilla i.