Therese Tang avslöjar galna händelsen under Robinson 2023 – det fick tittarna inte se

Robinson 2023 är i full gång i TV4 och har under hösten bjudit på konflikter, regelbrott, frivilliga avhopp och en hel del krämpor och skador.

Så är Therese Tang och Ken Gacamuganis relation i dag – efter storbråket i Robinson



Robinson 2023 är i full gång

Konceptet för säsong 23 av TV4:s långkörare är, precis som tidigare år, att ett gäng deltagare ska överleva på en öde ö på minst sagt begränsade resurser. Samtidigt ska de tackla både det sociala spelet och göra bra ifrån sig på tuffa tävlingar. Den som klarar det allra bäst får lämna Robinson med den ärofyllda statyetten och en halv miljon kronor. I år spelas succéprogrammet in på ett flertal vackra öar i Filippinerna.

Robinson spelas in i en minst sagt vacker miljö. Foto: TV4/Robinson

I tv-rutan ser det ut som att Robinson-lägret är omgivet endast av vita sandstränder och blått hav – så långt som ögat kan nå. Men för den som tror att Robinson utspelar sig i total isolering, kan nog komma att bli förvånad.

Tittarna rasar på TV4 efter scenerna i Robinson 2023: "Avbryt"

Therese Tang avslöjar händelsen bakom kulisserna i Robinson 2023

Therese Tang tillhörde Lag Nord i början. Foto: TV4/Robinson

Ett flertal gånger under tidigare säsonger har deltagarna faktiskt sett utomstående människor under inspelningen, och även under 2023 års upplaga inträffade detta. För Nyheter24 har deltagaren Therese Tang berättat att de gjorde en minst sagt oväntad upptäckt på Robinson-stranden.

– Vi hade faktiskt en segelbåt som la till utanför vår ö på Lag Nord. Det var väldigt märkligt för de hoppade av och badade i strandkanten, säger Therese och fortsätter:

– Jag tror inte riktigt att de såg att vi var där. Men de hade en mysig “family weekend” där och badade precis bredvid oss. Vi bara stod och tittade på den här lilla båten och såg den när vi satt och åt. Det var lite annorlunda.

Hur mycket tränar egentligen Robinson-Tove? Svaret kommer förvåna dig