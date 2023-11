Detaljen i "Börje"-serien som fick Margitta Wendin att reagera: "Inte överlycklig"

Det var den 24 november förra året som Börje Salming, som bara månader innan meddelat att han drabbats av sjukdomen ALS, somnade in vid 71 års ålder.

Innan hockeyikonens död var han involverad i den Viaplay-serie som nu haft premiär och som ska skildra hans karriär och liv.

Huvudrollsinnehavare i serien, som går under titeln "Börje – The journey of a legend", är inga mindre än Valter Skarsgård, som spelar Salming, och Hedda Stiernstedt, som spelar hans första fru Margitta Wendin.

Hedda Stiernstedt om Margitta Wendin: "Stor dignitet"

Inför och under inspelningen fick Hedda Stiernstedt träffa Margitta Wendin flera gånger.

– Hon är en person med väldigt stor dignitet. Hon gav mig små hållpunkter som jag tyckte var väldigt fina att ha med sig. Dels små detaljer som vi behöll, som smeknamnet "Smulan". Hon och Börje var så himla kära och lekfulla men också stöttande mot varandra. Av det jag hört från de både hade de verkligen en fin relation. De försökte hålla fast vid den även i de svåra stunderna, berättar hon för Filmtopp.

Detaljen som inte stämmer i "Börje"-serien

I serien, som regisserats av Amir Chamdin, ger sig Valter Skarsgård på en Kirunadialekt. Men vilken dialekt Margitta Wendin, som ursprungligen kommer från Gävle, skulle ha var inte lika givet.

– Jag är fortfarande stressad över att gävleborna ska såga mig. Jag jobbade tätt med vår dialekt-coach men sen så åker ju halva manuset ut genom fönstret och då får man improvisera. Man har inte en chans att veta exakt hur man ska göra det, men man får hitta de här små nycklarna som att det är tjocka "L" och såna grejer, förklarar Hedda Stiernstedt för Filmtopp och fortsätter:

– Det var också ett val som jag gjorde tillsammans med Amir att behålla Margittas dialekt. Margitta själv var inte överlycklig när hon fick höra det. Hon menar att hon aldrig låtit så där och att hon slutade prata gävlemål tidigt, haha!



