Har du lagt märke till den galna missen i "Love Actually"?

Sedan "Love Actually" hade premiär 2003 har den, likt "Ensam hemma" och "Tomten är far till alla barnen", kommit att bli en given del av julen för många.

I julfilmen – där bland andra Keira Knightley, Liam Neeson, Martin Freeman och Hugh Grant axlar några av rollerna – förekommer dock en detalj som även den mest inbitne "Love Actually"-älskaren lär ha missat.

Missen i "Love Actually"

I en intervju med GamesRadar+ berättar nämligen Richard Curtis, som är regissören bakom "Love Actually", att man under inspelningen av filmen begick en miss som är minst sagt uppenbar när man väl lagt märke till den en gång.

– Jag har några udda grejer som jag gillar med filmen när jag tittar på den. Jag tycker om det faktum att min svärmor är med, att två av mina barn medverkar och att jag verkar vara den enda människan som märkt att Hugh Grant byter slips 20 gånger i en scen eftersom vi satte på fel slips efter lunch. Så från sidan bär han en blå slips och framifrån bär han en annan, säger han till sajten.

Scenen i fråga utspelar sig i början av filmen, när Curtis introduceras

Regissören: "Börjar få sms runt den första december"

Men trots missen är Richard Curtis tacksam för den status som "Love Actually" nu fått kring jul.

– Jag börjar få sms runt den första december från folk som tittat på den och då tänker jag bara: "tja, det hade jag aldrig kunnat drömma om skulle hända", berättar han för GamesRadar+.

