Dramatiska scener utspelar sig när Pelle Lilja vinner Robinson 2023

Det var under torsdagskvällen det avgjordes. Pelle Lilja vinner Robinson 2023 och det blev sannerligen under dramatiska former.

En rungande säsong av Robinson har kommit till sitt slut. Årets säsong har engagerat tittarna till max och det är bjudits på stora portioner drama, bråk, skratt, blod, svett och tårar. Pelle Lilja klev in i Robinson för första gången 2022 då han fick en tämligen speciell början. Pelle Lilja med gänget 2022. Bildkälla: TV4 På en lapp fick gänget i uppgift att inleda säsongen första gallring som skulle sluta med att två deltagare tvingades att åka hem. De som helt enkelt inte fick något lag att vara med i. Det hela slutade med att Pelle Lilja anmälde sig frivilligt att offra sig då han inte ansåg att en utröstning av någon skulle vara sjyst. Han skulle därmed bli hemskickad tillsammans med Britten Nordström som blev utröstad från sin grupp. Men sedan kom twisten.... Pelle och Britten blev istället lagledare för lag nord och syd. Och det slutade med att två andra deltagare, de som stod kvar sist, fick lämna. Robinson 2022. Bildkälla: TV4 Efter några veckor på ön fick Pelle veta att hans svärfar blivit väldigt sjuk och valde då att lämna tävlingen. Men 2023 stegade han in på nytt och började i Gränslandet som han sedan bröt sig loss från rakt in i tävlingen. Och denna gång hade han siktet inställt på en sak – att vinna. Pelle Lilja vinner Robinson 2023 Under torsdagen gick finalen av stapeln och de tre som skulle fajtas var Pelle, Emilio Mio Vega och Emilia Persson. I vanlig ordning var det en rad olika hinder och pussel gänget skulle ta sig igenom för att kunna tända Robinsonfacklan och vinna balunsen. Tävlingen igenom var väldigt jämn. Men slutligen kom finalisterna fram till elden där Pelle briljerade. Här vinner Pelle Lilja Robinson 2023. Bildkälla: TV4 Han får fyr på facklan som han går och tänder för att sedan vråla:

"Den här dagen har jag väntat på länge". Men plötsligt händer någonting. Pelle faller ihop och lägger sig i sanden. Petra "Pam" Malm som är programledare springer fram tillsammans med Emilio och Emilia. Pelle Lilja under finalen. Bildkälla: TV4 Han vaknar sedan upp efter att ha fått hjälp och Petra säger då:

"Pelle du har vunnit Robinson" "YES", svarar han då. Det är inte helt vanligt att deltagare efter hårda tävlingar tvingas få läkarhjälp då de både är uttorkade och utsvultna samtidigt som att det konstant är en gassande hetta. Pelle får sedan fira tillsammans med de andra deltagarna. Pelle Lilja firas. Bildkälla: TV4