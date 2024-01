Pernilla Wiberg i storbråk med två fotografer: "J*vla..."'

Pernilla Wiberg delar kabin med Ulrike Maier. Det är den 29 januari 1994 och Pernilla och den då 26-åriga Ulrike är stenhårda konkurrenter. Stämningen har varit lite frostig mellan dom tidigare, men det ändras nu.

I Stjärnorna på slottet så berättar Pernilla Wiberg om mötet som hon aldrig kommer glömma.

Ulrike Maier. Bildkälla: AP/TT Bild

Pernilla Wiberg blev vittne till Ulrike Maiers olycka

– Hon börjar prata med mig. Supertrevlig hela vägen upp i kabinbanan. Jag blir överrumplad, för ingen av oss har pratat tidigare. Hon är jättesnäll. Vad har jag gått och trott att hon är ett rötägg. Det var hon ju inte alls. Supertrevlig liksom, berättar Pernilla Wiberg.

De startar. Pernilla har startnummer 15. Ulrike har startnumret efter. Det är isigt i backen. Ett par timmar innan loppet har Ulrike uttryckt sin oro över just det, något som The Independent har skrivit om.

Ulrike Maier vid ett annat lopp 1992. Bildkälla: AP Photo/Michel Lipchitz/TT Bild

– Jag ser henne komma genom banan. Helt plötsligt ser man att den här linjen kommer hon aldrig att klara. Det blir bara dödstyst. Hon blir medvetslös. Det syns på bilderna. Min tränare är först fram och börjar köra hjärt-och lungräddning. Vid det här laget börjar vi förstå att det här ser inte bra ut, berättar Pernilla.

Ulrike Maier blir bara 26 år gammal. Under olyckan flyger hjälmen av och hon bryter nacken. Hon avlider omedelbart. Bildkälla: AP/TT Bild

Hemma i österrikiske Rauris sitter Ulrikes fästman Hubert Schweighofer och dottern Melanie. De följer loppet från soffan och i direktsändning blir de vittne till den fruktansvärda olyckan.

– Jag vill inte att mamma ska blöda, sa den då 4-åriga Melanie till sin pappa efter kraschen, skriver Expressen.

En helikopter hämtar Ulrike Maier och för henne till ett sjukhus i Murnau am Staffelsee. Bildkälla: SVT

Lite senare under kvällen, på hotellet, så möts Pernilla Wiberg av beskedet att Ulrike har avlidit.

– Det är så sjukt alltså. Ett barn som kan ha varit 4-5 år vid den här tidpunkten. Just att få reda på att en kollega inte finns längre, som man fightats så mycket emot, det är så tragiskt och det sätter ens idrott i ett helt annat perspektiv. Vilka krafter och faror som faktiskt finns i det man håller på med, säger Pernilla i Stjärnorna på slottet.

Ulrike hade planerat att lägga ner tävlandes för gott efter säsongen. Hon skulle gifta sig med Hubert i den kyrka hon istället kom att begravas i.

Ulrike Maier var tvåfaldig världsmästare. Bildkälla: AP Photo/TT Bild

Pernilla Wiberg om bråket med fotograferna

I Sierra Nevada, Spanien, arrangeras det en minnesstund för Ulrike. På plats är det fullt med fotografer som bland annat tar bilder på Pernilla.

– Det var ju en stor grej internationellt. Så säger konferenciern att okej nu har medierna fått sina bilder. Nu ska tjejerna få sin stund för sig själva och minnas sin kompis, säger Pernilla.

Pernilla berättar att den samlade journalistkåren går åt andra hållet. Men två tidningar stannar kvar.

– Under den här stunden som ska vara vår stund för att hedra Ulrike Maiers minne så står dom där murvlarna där och ska försöka få en bild när tårarna trillar och det ena med det tredje. Jag blir så arg, jag kan inte koncentrera mig på att det här är en minnesstund. Jag säger till min coach att "nu drar vi". Nu springer vi härifrån, säger Pernilla.

Pernilla Wiberg berättar att två fotografer väljer att stanna kvar och de fortsätter att fotografera under minnesstunden. Bildkälla: SVT

Dagen därpå får Pernilla syn på de två fotograferna igen. Pernilla märker att de försöker fota henne och vänder dom då ryggen.

– Och då hör jag "Din jävla fitta!". Då brinner det till i mig. Så går jag tillbaka upp. Det blir nästan handgemäng. Jag är så arg och jag skäller ut dom här två efter noter, berättar Pernilla Wiberg.

Pernilla Wiberg berättar att det "brinner" i henne. Bildkälla: SVT

Lite senare på kvällen, när Pernilla är tillbaka i sitt hotellrum, så knackar en städerska på dörren. Hon har med sig något.



– Historien slutar ganska bra faktiskt. Då är det en chokladask och ett förlåt från bägge dom här två. Det var så fint, ni vet ju själva att "sorry seems to be the hardest word to say". Det är ofta så. Dom förstod att där hade dom gått över en gräns, avslutar hon.

