Bianca Ingrosso avslöjar vad som EGENTLIGEN hände mellan henne och Victor Leksell

Det var för några veckor sedans som Bianca Ingrosso åkte till Mexiko på jobbresa. Men då en del av hennes jobb är att lägga ut mycket trevligt content så lades det utan tvekan ned en del tid på att dona ihop härliga videos och bilder som med jämna mellanrum skjutsades ut på Instagram.

Med sig på resan hade hon även sina conten-ansvariga Emelie Feola, Saga Frisk Sundberg samt Sagas flickvän Rosanna Charles.

Och tjejerna lyckades minst sagt filma en hel del roligt content.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Bland annat lyckades de fånga hur uppvaktad Bianca blivit på bland annat stranden. Enligt Rosanna Charles så kom det dagligen fram mängder av män till Bianca som sökte hennes uppmärksamhet.



– Det är bland det SJUKASTE jag sett. De gjorde armhävningar. Gick som på en catwalk. Skulle prata och byta nummer. Och Bianca är ju så snäll att hon inte säger nej så hon gav ju både nummer och tid på dessa snubbar, berättade Charles i podden "Högt i tak".

Bianca Ingrosso berättar om Viktor Leksell

Efter att Bianca kommit hem till Sverige har hon snabbt kastats in i hamsterhjulet på nytt. Men utöver att vara tillbaka på Caia-kontoret så var hon också nyligen och gästade podden "In Bed with Emilia" för att snacka om kärlek, relation, vänskap och annat.

I podden valde Bianca att berätta om sina tidigare relationer, bland annat med Phillipe Cohen. Men även om det hände någonting med någon i Mexiko.

Bianca Ingrosso var nyligen i Tulum. Bildkälla: Stella Pictures

– De flesta killar jag haft försöker ofta att ändra på mig och jag behöver någon som är trygg i sig själv. Kanske nästa gång att jag blir tillsammans med någon lite äldre.



Emilia frågade sedan Bianca om Tulum-resan och om hon hittat ragg bland alla karlar.

– Nej det gjorde jag inte, svarade Bianca.

– Så det blev inget sex där borta?, frågade Emilia.

– Nej gud. Jag gör inte sånt. Jag är väldigt sexuell av mig men jag ligger liksom inte på det sättet, svarar Bianca.

Senare under avsnittet frågar Emilia om Bianca velat ligga med någon av sina gäster i talksowen "BIANCA".

– Hmm... jo men en kock. Kockar är ju så jävla sexiga, säger hon.

– Någon mer, frågar Emilia.

Victor Leksell. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT

– Jag VILLE ju ligga med Viktor Leksell där när vi träffades ute. Men det var ju då, sa Bianca och syftade på utekvällen då hon och Leksell pussades ute på ett dansgolv.



– Låg ni med varandra?

– Nej vi hånglade bara, avslutar Bianca.