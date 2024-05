Jag slutade att titta på Robinson 2024 – på grund av dessa två

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I alla mina krönikor som jag skrivit under Robinson 2024 har det alltid börjat med en inledning som är cirka en mil lång för att sedan komma till slutklämmen längst ned. Men min frustration utmanar denna gång tänjer tålamod så pass att jag helt enkelt bara måste få detta ur mig.

HUR i hela helvete kunde Mark Bannon, Pelle Flood och Gustav Jacobson bara ryka som avlöningar i ett och samma svep (Mark lite tidigare till Gränslandet men you get my point).

Jag vet jag VET det är så här hela programmet fungerar och det är både spel och tävling men HUR?! Varför ska man ens förmå sig att sätta på programmet nu.

Mark fick mina ögon och öron att glittra från att hans brandmans-gluteus maximus stegade in i programmet. Jag förstod ju ganska direkt att det där irländska stålet absolut inte kommer att gå hem hos alla på ön och att han kommer att måsta hoppa mellan minor för att inte bli utröstad.

Pelle Flood är inte bara en favorit i TV utan ett föredöme i precis ALLT. Var jag på en sjunkande Ubåt hade jag velat ha Pelle med mig. Gisslandrama? Pelle sitt bredvid mig. Bröllop? Ja men så klart. Vilken form av fest som helst? Ja tack. Ett sånt intellekt som Pelle besitter saknar motstycke i TV-Sverige. Många gånger under säsongen har jag känt att Pelle är en tävlinsghäst bland åsnor.

Och Gustav... underbart älskade Gustav. Vilken människa. Inte ett enda ont ben i kroppen.

När han åkte satt jag och min pojkvän och höll om varandra i tårar. Vilken OTROLIG person. Han har lyckats liva upp så dålig stämning och hållit gruppen i schack under låga perioder. Han har varit bra i tävlingar och utan att klaga sönder folks öron tagit motgångar som en king. Scenerna där han och Marcus Håkanson lärde Mark om svensk fotbollshistoria kommer för evigt att vara en betablockerare i min kropp som sent slutar att ge sig till känna.

Pelle och Gustav rök under samma avsnitt. Bildkälla: TV4

Jag har aldrig velat sluta kolla på Robinson men nu kommer jag seriöst att behöva en paus. Jag känner mig som ett ilsket (kanske aningen omoget) lite bi som vägrar att "stötta det här". Så pass småsint som jag är nu får man egentligen inte vara och hey, har folk lyckats hänga kvar i tävlingen så är de ju utan tvekan värdiga vinnare... (har jag hört).

En annan sak jag reflekterat över är hur lite tv-tid Maureen Asic får? Jag gillar verkligen henne och tycker att hon lyst som en stjärna alla gånger hon fått synas.

Oh well, i mina ögon vann dessa grabbar hela Robinson 2024 då de vann folket och varandra. Jag aldrig att de glömmer bort det

