Det har hänt en hel del sedan de första tv-sända Allsång på Skansen-programmen gick på TV. Då leddes de av Bosse Larsson, och senare av Lasse Berghagen som ledde Allsången från 1994 fram till 2003.

Därefter tog Anders Lundin över, och senare fick vi även se Måns Zelmerlöw, Petra Marklund och Sanna Nielsen axla rollen som programledare för Allsången.

Under flera decennier har programmet varit ett av public services största, och lockat miljontals tittare varje vecka.

Lasse Berghagen och Anders Lundin lockade miljonpublik till Allsång på Skansen varje vecka. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Rekord för Allsång på Skansen – och flopparna

Rekordsiffror har uppmätts bland annat år 2008. När Arja Saijonmaa, Christer Sjögren, Håkan Hellström, Bosse Parnevik och Miss Li den 24 juni 2008 gästade scenen på Solliden så bänkade sig nämligen 2 290 000 svenskar framför sändningen, något som SVT då rapporterade om.

Håkan Hellström och Anders Lundin under repetionerna av vad som kom att bli ett av Allsång på Skansens mest tittade program någonsin. Bildkälla: Lars Pehrson/SvD/TT Bild

Håkan Hellström har uppträtt på Allsång på Skansen många gånger. Här år 2008. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Även år 2012, under Måns Zelmerlöws ledning, så slogs det ett rekord med över 2,3 miljoner tittare som ville se allsång med Agnes, Laleh och Magnus Uggla.

Måns Zelmerlöw innehar rekordet – ett av de Allsångsprogrammen han ledde är det mest sedda någonsin. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Givetvis har programmet också haft vissa dalar. "Tittarfiasko", skrev tidningen Aftonbladet när Allsången under Sanna Nielsens ledning bara lockade 872 000 tittare. Då sändes programmet samtidigt som fotbolls-VM, så konkurrensen var tuff.

Sanna Nielsen och Markoolios allsång blev ett av de Allsång på Skansen-programmen med lägsta siffrorna någonsin. Men med betydligt fler tittare än vad Pernilla Wahlgren hade under den 16 juli 2024. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

En annan bottenkväll var den 15 juli 1997 då Lasse Berghagens allsång med Loa Falkman bara lockade 830 000 tittare. Det är de sämsta tittarsiffrorna någonsin för programmet – och nu är Pernilla Wahlgren inte långt därifrån.

Fiasko för Allsång på Skansen 2024 – sämsta på 27 år

2023 gjorde Pernilla Wahlgren debut som programledare för Allsång på Skansen, och trots att programmet ligger högt över listorna över de mest sedda programmen i Sverige så har tittarsiffrorna rasat rejält i jämförelse med tidigare år.

Under Pernillas första år 2023 så hamnade Allsång på Skansen aldrig under miljonen. Enligt siffror från MMS som Nyheter24 har räknat på så hade säsongen under 2023 ett snitt på 1 307 375 tittare per program. Då är inte tittningen från till exempel SVT Play medräknad.



Men ett av säsongens program är nu nere och nosar på bottennivåer när det kommer till det linjära tittandet.

Pernilla Wahlgren. Bildkälla: Stella Pictures.

Mätföretaget Mediamätning i Skandinavien AB, MMS sammanställer tittarsiffror i Sverige. Nyheter24 har tagit del av siffrorna sedan säsongspremiären den 25 juni. Då fick Pernilla sällskap av bland andra Molly Hammar, Albin Lee Meldau och Marcus & Martinus. I programmet hyllade hon även sin nyligen avlidna pappa Hans Wahlgren.

Premiärprogrammet sågs av 1078 000 tittare, och veckan därpå nådde SVT:s flaggskepp också upp över miljonen – på håret. Då sågs programmet av 1 037 000 tittare.

Den 9 juli uppträdde Medina, Jill & The Johnsons, Timo Räisänen, Oscar Zia & Parham och Tommy Nilsson. Något som inte räckte för att ta programmet över miljonen, då siffran för den kvällen landade på 984 000 tittare.

Men de sämsta siffrorna på 27 år uppmättes den 16 juli. På scen med Pernilla fanns Herreys, Fröken Snusk, Peter Jöback och Zoe Lobos.

Pernilla Wahlgren och Fröken Snusk på Sollidens scen den 16 juli. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

Herreys uppträdde i programmet som fick de sämsta tittarsiffrorna sedan 1997. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

Trots att det under den här dagen var det mest sedda programmet i Sverige så var siffrorna – med Allsångs-mått mätt – katastrofala. Det fjärde programmet sågs linjärt av 855 000 människor.

De sämsta tittarsiffrorna för Allsång på Skansen på 27 år uppmättes den 16 juli 2024. Bildkälla: MMS.

I det femte och senaste programmet så blev det allsång med Smash Into Pieces, Maja Francis, Titti Sjöblom, Ehrling Eliasson & Linda Pettersson och Norlie & KKV. Då ökade tittningen något med totalt 954 000 tittare.

Under 2020 då Sanna Nielsen ledde programmet spelades Allsången in utan publik på grund av den då rådande coronapandemin. Trots det så hamnade aldrig tittarsiffrorna under 1,1 miljoner.

Under 2020 spelades Allsång på Skansen in utan publik, på grund av den då rådande coronapandemin. Trots det så hamnade tittarsiffrorna aldrig under 1,1 miljoner. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT Bild

Två program återstår av årets säsong och den 30 juli gästas Pernilla Wahlgren av bland andra Lotta Engberg, Uno Svenningson, Ellen Krauss och Liamoo.

Finalprogrammet den 6 augusti bjuder på allsång med Miss Li och Christer Sjögren.

SVT:s svar: "Många ser Allsången på SVT Play"

SVT är inte oroade över tittarsiffrorna. Matilda Bagge, projektledare och exekutiv producent för Allsång på Skansen, poängterar att MMS ju mäter antal tittare i linjär tv – och att många väljer att följa Allsången via webben.

– MMS siffror baseras på antal tittare i linjär tv, men många väljer att se allsången även på SVT Play. Utöver de tusentals som upplever allsången på plats från Skansen, har i skrivande stund 1 071 353 sett fjärde programmet som sändes den 16 juli, 1 219 789 har sett det tredje programmet som sändes den 9 juli och det senaste programmet som sändes i veckan har hittills setts av 1 084 631 tittare. Vi är glada över att SVT Play gör det möjligt att se allsången via webben både live och i efterhand, säger Matilda Bagge till Nyheter24.



De sämsta tittarsiffrorna på Allsång på Skansen – genom tiderna

1. Den 15 juli 1997

Lasse Berghagen sjunger Allsång med Loa Falkman och gästas av trombonisten Christer Lindberg. Programmet ses av 830 000 tittare.

2. Den 16 juli 2024

Pernilla Wahlgren leder Allsång på Skansen. På Sollidens scen gästas hon av Herreys, Fröken Snusk, Peter Jöback och Zoe Lobos. Programmet ses av 855 000 tusen tittare.