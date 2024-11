Tittarnas ord efter lördagens Idol: "Verkar som du inte..."

I år fyller idol 20 år, vilket presenterades med nya jurymedlemmar och ny programledarduo. När årets Idolsäsong drog igång tidigare under hösten hade Pär Lernström Mauri Hermundsson vid sin sida. Men när livesändningarna skulle börja stod Pär utan sin sidekick.

LÄS MER: Dragomir Mrsic: Han är min drömdeltagare i "Förrädarna"

Därför är Mauri inte länge med i Idol

Mauri deltog under inspelningen under audition, avsnitt som är förinspelade. Men inför att livesändingarna skulle dra igång meddelade Mauri till TV4 att han inte kunde medverka under hösten.

”I höst är jag upptagen med att spela in ett annat program för TV4. Jag ser fram emot att berätta mer om det längre fram”, sa Mauri till TV4.

MISSA INTE:

Så är Robinson-Elsa och Nabaz relation i dag: "Mobbare"

Tareq Taylor avslöjar varför det tog slut med ex-frun



Mauri Hermundsson. Foto: Jessica Gow/TT

Joakim Lundell ny sidekick – och publiken älskar det

Under lördagkvällen gjorde TV4 en satsning med en ny sidekick, nämligen Joakim Lundell, som också medverkade under årets säsong av Förrädarna. Redan när nyheten att han skulle vara sidekick blev tittarna glada och förväntansfulla, och de blev inte besvikna.





Joakim Lundell är vanligtvis erfaren med att programleda sin egen kanal på youtube så helt ovant är det inte, och det tycker tittarna märks. I kommentarsfält på sociala medier överöser tittarna honom med hyllningar över sin insats och vädjar om att han ska få vara kvar som programledare.

Skärmdump Instagram

Skärmdump Instagram

Skärmdump Instagram

Skärmdump Facebook

LÄS MER: Bachelor-Valentin har en ny flickvän: "Wow, vilken kvinna"