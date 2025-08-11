"Untamed" har verkligen gått hem hos Netflix-tittarna. Men blir det en säsong 2 av succéserien? Nyheter24 reder ut vad vi vet.

Flera serier har gjort succé på Netflix under våren och sommaren, däribland danska "Reservatet", brittiska "Dept Q" och så förstås den tredje och sista säsongen av "Squid Game".

Ett annat släpp som gått hem hos streamingtjänstens tittare är "Untamed", som hade premiär den 17 juli. Kriminaldramat utspelar sig i nationalparken Yosemite i Kalifornien och i huvudrollen, som utredaren Kyle Turner, ser vi den australiensiske skådespelaren Eric Bana.

"Untamed" har gjort succé på Netflix

Det dröjde inte länge innan serien seglade upp på Netflix topplista och lovordades av recensenter. SVT:s Kim Veerabuthroo Nordberg beskriver till exempel "Untamed" som "sommarens bästa kriminalserie".

"Alla kriminaldraman har samma mall: En kvinnokropp dyker upp. Den folkilskna polisen blir påtvingad en partner, spårar ur och blir avstängd. Löser ändå fallet och därmed sitt egna gamla trauma. Det här kan göras på olika sätt – Untamed gör det väldigt bra. På kort tid får i alla fall jag känslan att rollfigurerna lever därinne och det känns viktigt att allt löser sig", skriver han om serien hos SVT.

Kommer det en säsong 2 av "Untamed" på Netflix?

De som betat av Netflix-seriens sex avsnitt undrar förmodligen samma sak: Kommer det en säsong 2?

Och då kommer här goda nyheter. Redan i slutet av juli kunde Netflix bekräfta att det blir ytterligare en säsong av "Untamed".

– Jag är är otroligt glad att vi får chansen att väcka en ny säsong av "Untamed" till liv, har Eric Bana sagt i ett uttalande, enligt Netflix.

Han fortsatte vidare:

– Responsen på säsong 1 har varit ett kvitto på den otroliga insatsen vår team gjort för att leverera något verkligt unikt.

När har säsong 2 av "Untamed" premiär på Netflix?

Än så länge är det oklart exakt när säsong 2 av "Untamed" har premiär.